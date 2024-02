Apple desiste de carro elétrico, EUA revisa PIB e balanços: 3 assuntos que movem o mercado

As bolsas internacionais operam sem uma direção definida na manhã desta quarta-feira, 28, com o mercado evitando grandes movimentos antes da divulgação de grandes indicadores nos Estados Unidos. O dado mais aguardado é o Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês), que será divulgado amanhã, 9. O indicador é a principal referência para as políticas do Federal Reserve (Fed).

Revisão do PIB dos EUA

Até lá, investidores deverão repercutir a primeira revisão do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos do quarto trimestre. Na primeira prévia, o PIB americano teve um crescimento de 3,3%, ficando bem acima do consenso que era de 2%. Os dados fortes de atividade econômica, junto aos números mais fortes de inflação e falas mais duras de membros do Federal Reserve, estão entre os fatores que levaram investidores a postergar as apostas de corte de juros nos Estados Unidos, antes concentradas para março.

Apple desiste de carros elétricos

Investidores também repercutem nesta quarta a notícia da Bloomberg sobre o fim dos planos da Apple em montar sua própria linha de veículos elétricos. O projeto vinha sendo conduzido com certo sigilo, sem que a companhia anunciasse publicamente suas intenções nesse mercado. As ações da gigante de tecnologia são negociadas perto da estabilidade no pré-mercado, com baixa de 0,2%.

Balanços

O noticiário corporativo também esquenta no Brasil, com a temporada de balanços do quarto trimestre. O resultado mais aguardado do dia é o da Suzano, previsto para após o encerramento do pregão. Porto, XP e Engie Brasil apresentaram seus respectivos números na última noite.