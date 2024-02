Ibovespa agora: bolsa sobe aos 131 mil pontos com prévia da inflação

O Ibovespa desta terça-feira, 27, opera em alta. O principal índice da bolsa de valores brasileira sobe 1,09%, aos 131.020 pontos. A sessão será marcada pela repercussão da prévia da inflação brasileira, que veio abaixo das projeções. Dos Estados Unidos virão dados da demanda dos consumidores em janeiro hoje, mas a maior expectativa está com o PCE na quinta-feira, 29. Além disso, a temporada de resultados do quarto trimestre do ano passado deve agitar o índice.

Antes da abertura do mercado, o IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de fevereiro, que fechou com alta de 0,78%. No ano, o indicador acumula alta de 1,09% e, nos últimos 12 meses, de 4,49%. Os números ficaram abaixo do consenso de mercado, que apontavam para uma alta de 0,82% no mês e de 4,52% no acumulado de 12 meses.

Ibovespa agora

IBOV: +1,09%, aos 131.020 pontos.

O que também foi divulgado na manhã de hoje foi o Boletim Focus — que costuma ser divulgado às segundas-feiras, mas foi adiada devido à greve dos funcionários do Banco Central. Nesta semana, o relatório mostrou que a estimativa dos economistas para a inflação de 2024 caiu de 3,82% para 3,80%. Também caiu a projeção para o próximo ano, saindo de 3,52% para 3,51%, enquanto para 2026 permanece em 3,50%.

Ainda nesta terça serão divulgados os pedidos de bens duráveis dos EUA, que trarão um retrato da demanda dos consumidores em janeiro. Embora os números possam fazer preço nos índices, tanto nos americanos quanto no resto do mudo, devem ter uma menor relevância do que os que virão na quinta. O Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) é o principal termômetro do Federal Reserve (Fed, banco central americano) para medir a inflação.

Por fim, a temporada de balanços do 4T23 segue a todo vapor. Na noite de ontem, a BRF (BRFS3), que ficou entre as maiores altas do dia, mostrou que conseguiu reverter prejuízo em lucro e animou os investidores. Na abertura do IBOV, os papéis do frigorífico subiam 3,36%. Outra companhia que apresentou resultados ontem foi a AES (AESB3) e hoje os papéis sobem 1,14%. Depois do fechamento do mercado nesta terça, será a vez da XP, CEF, Engie e Porto Seguro.

Maiores altas do Ibovespa

Pão de Açúcar (PCAR3): +6,57%

Cogna (COGN3): +5,88%

BRF (BRFS3): +4,93%

Maiores quedas do Ibovespa

Vibra (VBBR3): -1,20%

Cielo (CIEL3): -0,74%

BTG Pactual (BPAC11): -0,38%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta terça-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,22%, a R$ 4,971. Na segunda-feira, o dólar fechou em queda de 0,80%, cotado a R$ 4,982.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

