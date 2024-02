IPCA-15 de fevereiro tem alta de 0,78%; inflação acumulada de 12 meses avança para 4,49%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), indicador que é a prévia da inflação oficial do Brasil, fechou em fevereiro com alta de 0,78%, avanço após registrar 0,31% em janeiro. O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 1,09% e, nos últimos 12 meses, de 4,49%, abaixo dos 5,05% observados no 12 meses acumulado até outubro . No mesmo mês de 2023 foi registrada uma prévia da inflação de 0,76%. O consenso de mercado apontava para uma alta de 0,82% no mês e de 4,52% no acumulado de 12 meses.

Como ficou o IPCA-15 de fevereiro de 2024?