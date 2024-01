Ibovespa sobe com PIB acima das expectativas nos EUA e decisão do BCE no radar

O Ibovespa sobe nesta quinta-feira, 25, seguindo as altas do mercado de futuros de Nova York. O movimento, que já era positivo no início do dia, ganhou um impulso extra após a divulgação dos dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos do quarto trimestre.

Ibovespa: + 0,28%, 128.167 pontos

O PIB surpreendeu para cima mais uma vez, revelando uma alta de 3,3% ante projeção de 2% de alta. Com o maior controle sobre a inflação e dados de atividade resilientes, o sonhado 'soft landing' parece cada vez mais perto da realidade. Por outro lado, investidores têm abanado as apostas de que o Federal Reserve (Fed) poderia iniciar o ciclo de corte de juros em março.

"O PIB americano mostra que a economia americana segue muito forte. Os cortes de juros nos Estados Unidos devem ficar para maio ou junho", diz Piter Carvalho economista-chefe da Valor Investimentos.

O mercado também repercute a decisão desta manhã do Banco Central Europeu (BCE). Como esperado, o BCE manteve a taxa de juro inalterada na Zona do Euro em 4,5% e a taxa permanente de depósito em 4%. O BCE também evitou dar pistas sobre o início do ciclo de corte de juros por lá.

"No comunicado de imprensa, o BCE não deu quaisquer novas dicas sobre futuras mudanças políticas. É quase uma cópia literal da declaração de dezembro", avaliou o banco ING em relatório.

Apesar do ambiente marginalmente positivo nas Américas, na Europa, as bolsas operam perto da estabilidade.

Maiores altas

SOMA3: + 2,94%,

AZUL4: + 2,86%

ASAI3: + 2,84%

Maiores quedas

MRVE3: - 1,25%

IRBR3: - 1,18%

TMS3: - 1,09%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Confira as últimas notícias de Invest: