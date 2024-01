Gol busca empréstimo de US$ 950 mi e prepara Chapter 11, diz Bloomberg

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA está buscando cerca de US$ 950 milhões em financiamento enquanto prepara um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, chamado de Chapter 11, para poder reestruturar sua dívida, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

A empresa, que anunciou em dezembro que tinha contratado a Seabury Capital para ajudar numa revisão mais ampla da sua estrutura de capital, necessitará de um empréstimo do tipo DIP (debtor-in-possession) uma vez que planeja recorrer à Justiça dos EUA para organizar discussões sobre a dívida, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas ao discutir informações que não são públicas.

A Gol não comenta.

A empresa já passou por diversas rodadas de reestruturação desde o início da pandemia. A Gol busca um acordo com os detentores de seus títulos de dívida ao mesmo tempo em que busca renegociar acordos com os credores nas operações de leasing. Além dos altos custos e de uma pesada dívida, a companhia tem lutado para lucrar com a recuperação dos voos no Brasil devido a um atraso nas entregas de aeronaves 737 Max da Boeing no ano passado.

No início deste mês, o Abra, controladora da brasileira Gol e da colombiana Avianca, reuniu-se com credores para iniciar negociações em uma tentativa de corrigir seu balanço, disseram pessoas familiarizadas com o assunto na época. Os principais acionistas da Gol e da Avianca concordaram em formar a Abra há cerca de dois anos, depois que a companhia aérea colombiana saiu da recuperação judicial. As companhias aéreas continuam a operar de forma independente.

Os vencimentos de curto prazo da Gol eram de R$ 2,9 bilhões em setembro de 2023, enquanto o caixa prontamente disponível era de R$ 905 milhões, segundo a Fitch.