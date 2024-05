Para além da Nvidia: como o ChatGPT está mudando a dinâmica do mercado de ações, segundo a Gavekal

As ações da Nvidia se tornaram o símbolo da ascensão da inteligência artificial, com mais de 600% de alta desde o ano passado. A forte valorização tem avançado em ritmo semelhante ao crescimento de lucro que a companhia tem reportado diante do aumento de demanda por seus chips. Na corrida pelos melhores ferramentas de inteligência artificial, big techs como Microsoft, Apple, Meta e Amazon estão entre suas principais clientes. Mas os efeitos dessa nova era vão para além do mundo da tecnologia e inovação. Uma das consequências apontadas pela casa de análise Gavekal Research é a maior demanda por energia elétrica. As consequências, afirma o relatório assinado pelo economista da casa Tan Kai Xian, têm sido o aumento do preço do cobre e de ações de setores defensivos nos Estados Unidos.

De acordo com Xian, as ações de empresas de energia têm apresentado uma alta correlação com o boom de metais desde o lançamento do ChatGPT. "A ligação está relacionada à adoção em massa de aplicações de inteligência artificial, causando um aumento no poder de processamento para executá-las. Essas necessidades de computação significam mais centros de dados, que o Boston Consulting Group afirma que representarão 6-8% da produção de energia dos Estados Unidos até 2030, acima dos 2,5% em 2022", diz Xian em relatório. No ano, o cobre e o alumínio acumulam respectivas altas de 30% e 11%.

"As ações de serviços públicos nas economias avançadas ganharam sua reputação como peças defensivas numa era de crescimento moderado de procura de eletricidade, à medida que a indústria pesada se deslocava para economias em desenvolvimento ou se tornava muito mais eficiente. Indiscutivelmente, esta dinâmica mudou e as ações dos serviços públicos têm uma sensação mais de crescimento, tal como as empresas de tecnologia que são grandes utilizadoras da sua produção de eletricidade. Tal dinâmica significa que a forte correlação entre as ações de serviços públicos e os metais industriais pode persistir", afirma a Gavekal Research. O preço do cobre, no ano, subiu 30%

Maior demanda por metais e energia

A análise ainda afirma que 83% dos projetos de data center iniciados em 2023 já estão pré-alugados. " Essas instalações – especialmente aquelas que suportam IA – consomem muita energia. Como resultado, a inflação dos preços da eletricidade nos EUA está a ser mais elevada do que a inflação geral dos Estados Unidos , o que é um bom presságio para as empresas de serviços públicos que produzem eletricidade."

Essa maior demanda por energia nos Estados Unidos tem gerado a necessidade de se aumentar a capacidade de geração. "Várias opções estão sendo consideradas, incluindo a construção de novas usinas nucleares. "Uma abordagem seria atualizar a rede eléctrica dos EUA, uma vez que existe uma quantidade razoável de capacidade à espera de ser ligada. Isso exigirá metais industriais como cobre e alumínio."