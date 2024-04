Ibovespa abre em queda após revisão da inflação para cima e com queda de commodities

O Ibovespa, principal índice acionário do Brasil, abriu a sessão desta terça-feira, 23, em queda. No pré-mercado, o Ibov futuro operava em alta, mas virou na abertura após a divulgação do Boletim Focus pelo Banco Central (BC), que revisou para cima todas projeções dos principais indicadores econômicos brasileiros.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,43%, 125,029 pontos.

Os economistas do BC trouxeram novas projeções no Focus, o que impactou diretamente a abertura da bolsa. O destaque fica para a elevação da expectativa do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal referência da inflação brasileira. O IPCA para 2024 subiu de 3,71% para 3,73%, enquanto para 2025, pela terceira semana consecutiva, a projeção subiu de 3,56% para 3,60%.

Além do IPCA, os analistas também elevaram pela segunda vez a previsão da Selic para este ano, do Produto Interno Bruto (PIB) e do câmbio. A mediana da Selic para 2024 passou de 9,13% para 9,50%, enquanto as expectativas para o PIB deste ano foram de 1,95% para 2,02%. A mediana das projeções para o dólar avançou em todos os anos da pesquisa: foi de R$ 4,97 para R$ 5,00 em 2024, de R$ 5,00 para R$ 5,05 em 2025, de R$ 5,03 para R$ 5,10 em 2026, e de R$ 5,03 para R$ 5,10 em 2027.

A queda das commodities também ajuda a puxar o índice para baixo. Às 10h10, o preço do petróleo WTI recuava 0.78% cotado a US$ 81,26/barril, enquanto o Brent caía 0,67% US$ 86,42/barril. A desvalorização impacta diretamente os papéis da Petrobras (PETR4) que, no mesmo horário, caía 0,25% a R$ 43,65 (PETR3) e 0,29% a R$ 41,38 (PETR4).

O minério de ferro, por sua vez, fechou o dia em queda, puxando Vale (VALE3), que desvalorizava 1,12% a R$ 62,62 por volta das 10h20. O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na bolsa de Dalian, na China, encerrou as negociações com queda de 1,91%, a 849 iuanes (US$ 117,17 dólares) a tonelada, menor nível desde 17 de abril. Já o minério de ferro de referência para maio na bolsa de Cingapura caiu 2,88%, para US$ 112,85 dólares a tonelada, também o menor valor desde 17 de abril.