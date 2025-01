Ibovespa opera em alta com Trump em Davos no radar

O Ibovespa opera, na sessão desta quinta-feira, 23, em alta, de olho na participação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Fórum de Davos.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,49% aos 123.573 pontos

O discurso, que será virtual às 13h (horário de Brasília), traz para si todas as atenções dos mercados globais que buscam mais pistas sobre as medidas tarifárias que o republicano irá implementar.

Segundo a agência DJ, Trump deve responder a perguntas de executivos europeus, e há especulações sobre os temas que ele pode abordar, especialmente sobre tarifas comerciais.

Até o momento, Trump tem adotado uma postura mais estratégica, mas já indicou posições firmes contra países como México, Canadá e Rússia. Recentemente, afirmou: “Tem que acabar logo com essa guerra ridícula [com a Ucrânia] ou sofrerá sanções e tarifas dos EUA.”

O Kremlin, no entanto, reagiu com indiferença, reforçando que não tem pressa para mudar sua posição.

Em relação à China, Trump foi mais brando do que o o mercado esperava. Apesar de não ser oficial, a autoridade mencionou a possibilidade de implementar uma sobretaxa de 10% sobre produtos chineses, possivelmente a partir de 1º de fevereiro -- data que coincide com o prazo para tarifas direcionadas ao México e ao Canadá.

A alíquota de 10% seria uma surpresa positiva, já que fica bem abaixo dos 60% que Trump chegou a sugerir durante sua campanha eleitoral. O resultado do movimento menos intenso contra China foi o arrefecimento do dólar ontem ante moedas de países emergentes.

Por aqui, a divisa fechou em queda de 1,40% aos R$ 5,946. Desde novembro de 2024, quando os temores fiscais em relação ao Brasil aumentaram, a divisa não permanecia abaixo dos R$ 6. Hoje, a moeda sobe ligeiramente.

Dólar: +0,08% a R$ 5,946

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.