Quanto rende R$ 1,5 mil investidos em Tesouro Selic por 2 anos?

O Tesouro Selic é uma das portas de entrada mais seguras para quem quer investir em renda fixa. Vinculado à taxa básica de juros da economia, esse título público é indicado para objetivos de curto e médio prazo e se destaca por oferecer liquidez diária e baixo risco. Mas quanto, de fato, rende uma aplicação nesse título?

Com a taxa Selic em 14,25% ao ano, uma simulação simples mostra que um investimento de R$ 1.500 em Tesouro Selic, mantido por dois anos, pode render cerca de R$ 450 no período — já descontados impostos e taxas. Ao final dos 24 meses, o valor total resgatado seria de aproximadamente R$ 1.950, segundo estimativas médias de mercado.

Esse rendimento considera o desconto do Imposto de Renda, que segue a tabela regressiva: 15% sobre os lucros após dois anos de aplicação. Também incide a taxa de custódia da B3, atualmente em 0,20% ao ano, cobrada semestralmente sobre o valor investido. Mesmo com esses encargos, o Tesouro Selic supera facilmente a rentabilidade da poupança ou de produtos bancários conservadores.

Como funciona o Tesouro Selic

O Tesouro Selic é um título pós-fixado emitido pelo Tesouro Nacional. Seu rendimento segue a variação da taxa Selic, definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Na prática, o investidor empresta dinheiro ao governo e recebe de volta o valor corrigido pelos juros acumulados no período.

Esse título é ideal para quem busca segurança e liquidez, já que é possível resgatar o dinheiro a qualquer momento nos dias úteis — com o valor sendo creditado em um dia útil após o pedido. Diferente de outros títulos do Tesouro Direto, o Tesouro Selic não sofre grandes variações com o sobe e desce dos juros no mercado, o que o torna menos volátil e mais estável.

Para que serve o investimento em Tesouro Selic

Por ser de baixo risco e oferecer rentabilidade diária, o Tesouro Selic é muito utilizado como reserva de emergência, ou seja, aquele valor guardado para imprevistos. Também é indicado para quem está começando a investir e quer entender melhor o funcionamento do Tesouro Direto.

Além disso, é uma alternativa mais eficiente que a poupança, especialmente em cenários de juros altos. Com a Selic em 14,25%, o Tesouro Selic se torna uma das aplicações mais vantajosas dentro da renda fixa tradicional, inclusive com rendimento superior ao de muitos CDBs de grandes bancos.

Em resumo, para quem busca um investimento de baixo risco, com retorno acima da média e possibilidade de resgate sem grandes perdas, o Tesouro Selic é uma escolha sólida — e, no cenário atual, também rentável.