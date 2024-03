Ibovespa agora: bolsa opera com queda após Copom; VALE3 e PETR4 puxam baixa

O Ibovespa desta quinta-feira, 21, opera em leve queda. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,57%, aos 128.393 pontos. A sessão promete ser marcada pela repercussão das decisões monetárias da véspera, dos Estados Unidos e do Brasil, e pela movimentação das empresas listadas.

Na superquarta de ontem, o comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed, o BC americano), manteve a taxa de juro estável entre 5,25% e 5,5%, como esperado. O fator principal foi o relatório trimestral de projeções de diretores, que passaram a prever juros mais altos para 2025 e 2026. Ainda assim, no mercado, investidores interpretaram o documento pela ótica do copo meio cheio. Afinal, temia-se que o Fed cortasse a projeção de três para dois cortes de juros neste ano, o que não ocorreu.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,57%, aos 128.393 pontos.

Já em âmbito doméstico, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central seguiu o caminho que já era esperado: cortou a 0,50 ponto percentual (p.p.), levando a taxa Selic para 10,75%. No entanto, foi o comunicado da decisão que trouxe uma mudança importante para a economia brasileira: o trecho sobre a manutenção do ritmo de cortes foi alterado do plural para o singular.

Isso significa que o Copom garante ao menos mais um corte de 0,5 p.p. e deixa a porta aberta para uma eventual redução do ritmo. Ainda assim, a perspectiva de que o juro caia menos do que se esperava beneficia o real, considerando o diferencial de juro interno ante o externo e o potencial de atratividade de capitais. Junto a isso, favorece a divisa brasileira a alta de 2,72% do minério de ferro, o alívio persistente na curva de juro de Treasuries e a promessa de novos estímulos monetários na China.

E por falar no país, o vice-presidente do Banco do Povo (PBoC, na sigla em inglês), Xuan Changneng, sugeriu que haverá mais flexibilização monetária e pediu mais apoio à inovação tecnológica, enquanto o governo do país amplia os esforços para estimular a economia e o setor produtivo. Xuan afirmou que ainda há espaço para reduzir a quantidade de dinheiro que os credores devem manter em suas reservas e acrescentou que o PBoC deverá lançar um novo mecanismo de empréstimo voltado ao setor industrial e à economia digital.

No radar corporativo, duas companhias reportaram prejuízos no quarto trimestre de 2023 e estão em pontas opostas do índice. A Cogna (COGN3) teve um prejuízo líquido na ordem de R$ 397 milhões, crescimento de 95% frente ao 4T22, quando foi contabilizado R$ 203 milhões. Na abertura do Ibovespa, os papéis da companhia caíam 5,58% e liderava as baixas. Já a LWSA (LWSA3) também apresentou um prejuízo líquido no 4T23, de R$ 45,1 milhões, revertendo o lucro de R$ 18,2 milhões no mesmo período de 2022. No entanto, as ações da antiga Locaweb lideram as altas na abertura do mercado, avançando 5,05%.

Maiores altas do Ibovespa

Totvs (TOTS3): +1,40%

Weg (WEGE3): +1,19%

Marfrig (MRFG3): +1,10%

Maiores quedas do Ibovespa

Cogna (COGN3): -9,29%

CVC (CVCB3): -3,92%

Yduqs (YDUQ3): -2,95%

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta quinta-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,02%, cotada a R$ 4,976. Na quarta-feira, o dólar fechou em queda de 1,09%, cotado a R$ 4,975.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.

