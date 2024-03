Vivara (VIVA3), Petrobras (PETR4), Americanas (AMER3): o que movimenta as empresas na bolsa hoje

O Ibovespa desta quinta-feira, 21, será marcado pelos movimentos corporativos das empresas listadas — com os investidores de olho na Vivara (VIVA3), Petrobras (PETR4) e Americanas (AMER3). Confira a seguir quais são os principais destaques das companhias hoje.

Vivara (VIVA3)

A Vivara reportou na noite de ontem o seu balanço do quarto trimestre, que apontou para um lucro líquido de R$ 144,2 milhões – queda de 8,6% frente ao mesmo período de 2022. A joalheria apresentou recorde de receita bruta no 4T23 em mais de R$ 1 bilhão, crescimento de 24% em comparação a 2022. No mesmo período, a receita líquida totalizou R$ 778,1 milhões, um crescimento de 20,8%. Além disso, foi anunciado o Programa de Recompra 2024, que prevê que a companhia poderá adquirir até 5% das ações de emissão da em circulação.

Petrobras (PETR4)

A Petrobras informou o recebimento de indicações da União (controlador) e de acionistas minoritários para as eleições aos conselhos de Administração e Fiscal. Elas serão realizadas na Assembleia Geral Ordinária (AGO) que está prevista para o dia 25 de abril de 2024.

Americanas (AMER3)

A Americanas concluiu na última quarta-feira, 20, a aquisição total do capital social da Uni.Co, dona das marcas Imaginarium e Puket. No movimento, a varejista obteve os 30% das ações ordinárias representativas que faltavam para a titularidade total da companhia avaliada em R$ 106 mlhões. O pagamento foi feito para a Squadra I Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia e aos demais acionistas minoritários.

Allos (ALOS3)

A Allos, grupo de shoppings resultante da fusão entre Aliansce Sonae e BrMalls, teve lucro líquido de R$ 235,310 milhões no 4T23, alta de 30,5% ante o mesmo período de 2022. O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 566,299 milhões, crescimento de 11,9% na mesma base de comparação anual. A margem Ebitda cresceu 2,9 pontos porcentuais, para 74,2%.

Santos Brasil (STBP3)

Já a Santos Brasil registrou lucro líquido de R$ 225 milhões no 4T23, alta de 66% em relação ao mesmo período de 2022. No acumulado do ano, a cifra cresceu 17,4%, para R$ 504,3 milhões. Entre outubro e dezembro, o Ebitda da companhia somou R$ 366,8 milhões, 85% acima do reportado um ano antes, com margem de 55%, crescimento de 12,7 pontos porcentuais no mesmo intervalo. Em 12 meses, a cifra foi de R$ 1 bilhão, alta anual de 23,5% e avanço de 4,9 p.p. na margem, para 46,8%.

Cogna (COGN3)

Por outro lado, a Cogna reportou um prejuízo líquido na ordem de R$ 397 milhões, crescimento de 95% frente ao 4T22, quando foi contabilizado R$ 203 milhões. No report, a companhia justificou que o impacto é pontual, já que foi realizada ajustes de baixa de imposto de renda diferido no montante de R$ 434 milhões decorrentes de prejuízos fiscais em empresas do grupo.

LWSA (LWSA3)

Na mesma direção, a LWSA (antiga Locaweb) também apresentou um prejuízo líquido no 4T23, de R$ 45,1 milhões, revertendo o lucro de R$ 18,2 milhões no mesmo período de 2022.

Dasa (DASA3)

A Dasa atualizou a data de divulgação do seu balanço, que deveria ter acontecido ontem. Segundo a empresa, a nova data de publicação ficou para a próxima quarta-feira, 27.

Copasa (CSMG3)

Na última quarta, o conselho da Copasa aprovou a distribuição de proventos aos seus acionistas. Serão distribuídos R$ 213,4 milhões em dividendos e R$ 117,6 milhões em juros sobre capital próprio.

