Ibovespa agora: bolsa opera em queda mesmo com prévia do PIB acima do esperado

O Ibovespa desta sexta-feira, 19, abriu no positivo, mas logo virou para queda. Por aqui, a sessão começou já com dados do IBC-Br, que vieram ligeiramente melhores do que o esperado. Já ao longo do dia, os investidores acompanharam novos pronunciamentos de dirigentes de bancos centrais. No radar corporativo, a Natura anunciou que sairá do índice NYSE.

Antes da abertura do mercado, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) — a "prévia do PIB" — mostrou uma alta de 0,01% em novembro. O resultado ficou um pouco acima das projeções, que eram de estabilidade no indicador. Em outubro, o dado foi atualizado e apontou para uma queda de 0,18%.

Ibovespa agora

IBOV: -0,45%, aos 126.738 pontos.

O que também deve refletir no Ibovespa hoje são as falas de dirigentes de bancos centrais. Nesta sexta-feira, a presidente do BC Europeu, Christine Lagarde, deu novas declarações em Davos. Segundo ela, a instituição prevê que o início do corte de juros tenha início para o próximo verão europeu. Já durante a tarde, dois Fed Boys devem discursar ao longo do dia. Os investidores vão buscar pistas sobre o corte de juros nos Estados Unidos, após dados fortes nesta semana terem reduzido as apostas para a flexibilização a partir de março.

No radar corporativo, a Natura (NTCO3) anunciou a sua saída da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A partir do dia 9 de fevereiro, as negociações das suas American Depositary Shares (ADS) serão suspensas. Na abertura do pregão de hoje, os papéis da companhia caiam quase 2%, mas as perdas foram amenizadas.

Maiores altas do Ibovespa

Eletrobras (ELET3): +1,61%

Eletrobras (ELET6): +1,36%

Eneva (ENEV3): +0,98%

Maiores quedas do Ibovespa

Locaweb (LWSA3): -4,42%

Natura (NTCO3): -4,07%

CVC (CVCB3): -3,99%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta sexta-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,21%, a R$ 4,920. Na quinta-feira, o dólar fechou em alta de 0,02%, cotado a R$ 4,931.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Confira as últimas notícias de Invest: