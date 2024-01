Natura fora da NYSE, o plano de R$ 36 bi da Cemig e Oi troca de CEO: 3 assuntos que movem o mercado

O tom positivo persiste nos mercado nesta manhã de sexta-feira, 19, com os principais índices de ações em alta. O movimento representa uma recuperação dos preços dos ativos, após falas de banqueiros centrais no Fórum Econômico de Davos terem sugerido um ritmo mais lento de queda de juros que o esperado por investidores. A reação teve como pano de fundo o guidance de crescimento de receita da TSMC, maior empresa de microchips do mundo. A justifica, segundo a empresa, seria a demanda para o uso em inteligência artificial. Esse otimismo fez com que, nos Estados Unidos, o índice Nasdaq 100 fechasse na máxima histórica no último pregão, com o S&P 500 também encerrando próximo de seu maior patamar.

Natura de saída da NYSE

O Conselho da Natura aprovou a deslistagem das American Depositary Shares (ADS) da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês). A deslistagem, segundo a companhia, está em linha com o objetivo de simplificar sua estrutura. As negociações deverão ser suspensas até o dia 9 de fevereiro, ainda de acordo com a Natura. A companhia justificou que suas ações são majoritariamente negociadas na B3 e que "manter uma listagem secundária na NYSE não é mais atrativo".

O plano de R$ 35,6 bi da Cemig

A Cemig anunciou ao mercado que pretende investir R$ 35,6 bilhões até 2028. As áreas que concentrarão mais investimentos serão distribuição (R$ 23 bilhões), transmissão (R$ 3,8 bilhões) e geração distribuída (R$ 3,3 bilhões). "A execução dos investimentos tem como premissa para a sua viabilização a geração de valor aos acionistas, devendo ser observadas as taxas de retorno superiores ao custo de capital, bem como a sustentabilidade dos negócios", afirmou a empresa em fato relevante.

Oi troca de CEO

A Oi informou que o atual CEO da companhia Rodrigo Modesto de Abreu deixará o cargo após o término do mandato de dois anos, previsto para fim deste mês. Rodrigo Abreu continuará atuando como membro do Conselho da Oi. Para o seu lugar foi indicado Mateus Affonso Bandeira, que liderava Comitê de Gente, Nomeações e Governança do Conselho.

Bandeira, de acordo com a Oi, terá como objetivo finalizar os "acordos necessários para a submissão do Plano de Recuperação Judicial a ser apresentado em Assembleia Geral de Credores". Após a finalização dos acordo, de acordo com a Oi, será feita a seleção de um novo CEO para a "execução e implementação do referido plano no longo prazo".