Pré-mercado: bolsas têm queda generalizada após ataque de Israel contra o Irã

A escalada das tensões no Oriente Médio manteve os mercados apreensivos nesta sexta-feira depois de ataques de Israel contra o Irã. Mesmo após autoridades de Teerã minimizarem os estragos feitos pela ação israelense, bolsas, títulos americanos e petróleo sentiram o baque.

Os títulos do Tesouro americano reduziram um movimento inicial que levou o rendimento de 10 anos a uma queda de até 14 pontos-base - agora em 4.58%,

O petróleo do tipo Brent que estava sendo cotado acima dos US$ 90 o barril nesta semana, registrava avanço de 0,3%, com o barril a US$ 87,39.

Veja como estavam os principais índices às 7h23, horário de Brasília:

S&P 500 futuro caía 0.5%

Nasdaq 100 futuro caía 0.8%

Dow Jones Industrial Average futuro caía 0.4%

The MSCI Asia Pacific Index caiu 1.7%

The MSCI Emerging Markets Index caiu 1.6%

Nikkei 225 caiu 2,66%

FTSE 100 caía 0,48%

CAC 40 caía 0,26%

DAX caía 0,53%

Israel lança ataque contra o Irã; instalações nucleares não foram atingidas

Israel lançou um ataque contra o Irã no início da manhã desta sexta-feita, 19. A ação é vista como uma retaliação ao lançamento de mais de 300 mísseis e drones por Teerã contra o território israelense no último final de semana.

Não há informações sobre mortos ou feridos. Autoridades iranianas disseram que interceptaram três drones no ataque.

As instalações nucleares do Irã não foram danificadas pelo ataque de Israel desta sexta-feira, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica. Em uma declaração divulgada nas mídias sociais, o chefe da AIEA, Rafael Grossi, disse que "continua a pedir extrema moderação de todos e reitera que as instalações nucleares nunca devem ser um alvo em conflitos militares".