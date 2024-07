Ibovespa abre em queda com investidores repercutindo atentado contra Trump

O Ibovespa abriu a sessão desta segunda-feira, 15, em queda de 0,09% 128.777 pontos. O destaque do dia é a repercussão da tentativa de assassinato contra Donald Trump no sábado, 13. Trump estava em um comício em Butler, na Pensilvânia, quando foi ferido na orelha após um disparo de tiros. Após o atentado, o mercado de apostas ampliou as chances de Trump voltar à Casa Branca de 55% para 70%.

Segundo Paula Zogbi, gerente de Research da Nomad, o mercado que a vitória de Trump tende a trazer uma maior pressão inflacionária pela postura mais protecionista que ele vem adotando nos discursos, a exemplo do desejo de aumentar tarifas sobre importações, o que também pode dificultar o movimento de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano). Com isso, os juros futuros dos EUA tendem a subir, puxando também o dólar para cima, o que pode refletir negativamente em países emergentes, como o caso do Brasil.

O atirador foi identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, que foi morto pela equipe de franco-atiradores da segurança do evento. Além de Trump, outras duas pessoas foram gravemente feridas e uma morta - o espectador Corey Comperatore. Trump foi levado na ocasião para o hospital e já se recupera. No domingo, 14, chegou à cidade de Milwaukee, em Wisconsin, para a Convenção Republicana, também acompanhada de perto pelo mercado.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,09% aos 128.777 pontos

No cenário local, investidores avaliam o Boletim Focus desta semana, que pela primeira vez após nove semanas de altas, reduziu a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2024 de 4,02% para 4%. Já o IPCA para 2025 subiu de 3,88% para 3,90% - é a décima revisão consecutiva para cima. A inflação para 2026 e 2027 se manteve em 3,60% e 3,50%, respectivamente.

O BC também manteve a Selic em 10,50% (2024), 9,50% (2025), e 9% (2026 e 2027). A estimativa de 2024 para o PIB foi a única mudança entre os anos, subindo de 2,10% para 2,11%. Já a de 2025, 2026 e 2027 se mantiveram em 1,97%, 2% e 2%, respectivamente. As projeções do câmbio para 2024, por sua vez, subiram de R$ 5,20 para R$ 5,22. Já as de 2025 e 2026 se mantiveram em R$ 5,20 cada, enquanto a de 2027 subiu para R$ 5,21.

China

Em meio a reunião do Partido Comunista da China, que começou nesta segunda-feira e tem previsão para durar quatro dias, o país asiático reportou um crescimento aquém do esperado. O Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) divulgou que o PIB chinês cresceu 4,7% no segundo trimestre de 2024 na comparação anual, enquanto a previsão era de +5,1%. Segundo o ING, a China precisará gastar mais para conseguir atingir a meta de crescimento de 5% do PIB ao final de 2024.

Segundo Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, a percepção de uma economia chinesa desacelerando reflete-se em uma piora das expectativas para a demanda do país. "Isso acaba também refletindo em um menor apetite por risco dos investidores, o que deve impactar negativamente nos preços de commodities internacionais."

Balanços

No radar corporativo, Goldman Sachs (GSGI34) e BlackRock (BLAK34) reportam seus resultados do segundo trimestre de 2024 nesta segunda-feira. Na terça-feira, 16, é a vez do Bank of America (BOAC34) e do Morgan Stanley (MSBR34). Já na quinta-feira, 18, Netflix (NFLX34) divulga seus balanços.

Dólar hoje

Nesta segunda-feira, 15, o dólar sobe 0,55% a R$ 5,461. Na última sessão, a moeda fechou em queda de 0,20%, a R$ 5,431.

Mattos comenta que apesar do mercado ter ampliado as apostas na vitória de Trump, o atentado gera um sentimento de incerteza sobre as eleições americanas. Com isso, investidores começam a conhecida busca por ativos de segurança em momentos de estresse do sistema financeiro.

"É comum que os investidores busquem diminuir suas exposições a riscos. Nesse sentido, as moedas dos países avançados acabam sendo beneficiadas, principalmente o dólar, que tem um rendimento em seus títulos de juros básicos mais elevados que as outras economias avançadas, e acaba penalizando os ativos arriscados como ações, commodities e moedas de países emergentes como o Brasil."

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.