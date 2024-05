Petrobras desaba 8% e derruba Ibovespa, apesar de alívio com inflação americana

O Ibovespa abriu em queda nesta quarta-feira, 15, fortemente pressionado pelas ações da Petrobras (PETR3/PETR4), chegam a cair 8%. A derrocada das ações da estatal ocorre após Jean Paul Prates ter sido destronado da presidência da companhia. Magda Chambriard, ex-diretora geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), irá substituí-lo.

Ibovespa hoje

Ibovespa: - 0,70%, 127.620 pontos

A troca de presidente pegou o mercado de surpresa, embora os rumores de uma possível troca de comando na Petrobras circulassem já há alguns meses. O nome de Chambriard, inclusive, vinha sendo sondado, pelo menos, desde março, como apontou reportagem da Exame na época. Os nomes Rui Costa, ministro da Casa Civil, e Aloízio Mercadante, presidente do BNDES, chegaram a ser debatidos, ainda segundo a Exame, mas prevaleceu o lado técnico de Magda Chambriard.

Independente da escolha, no mercado, o que mais preocupa são as possíveis motivações para a troca. "Esperamos uma reação negativa do mercado principalmente por causa da maior percepção de risco de possível interferência política nas decisões da empresa, em vez de uma opinião negativa sobre Chambriard", afirma relatório do Safra sobre a troca de presidentes na Petrobras.