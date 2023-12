Ibovespa agora: bolsa abre acima dos 130 mil pontos e supera máxima histórica

O Ibovespa desta quinta-feira, 14, abriu em alta e rompeu a sua máxima histórica, atingida em junho de 2021. Após uma Super Quarta agitada, com Copom e Fed, e que trouxe de volta o apetite ao risco aos investidores, a sessão de hoje deve ser marcada por novas decisões monetárias — desta vez da zona do Euro e da Inglaterra —, bem como por dados econômicos locais. Além disso, nesta quinta, Natália Resende, responsável pela privatização da Sabesp (SBSP3), foi entrevistada pela EXAME.

Sobre as decisões monetárias de ontem, o que de fato precificou os mercados foi o Federal Reserve (Fed, banco central americano). Isso porque, embora a manutenção do patamar entre 5,25% e 5,5% fosse consenso, outros fatores contribuíram para o otimismo global. Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, cita, a exemplo disso, o comunicado, as projeções econômicas sumarizadas e a entrevista coletiva. “Os integrantes mostraram que esperam pelo menos três cortes de juros em 2024, o que leva a uma redução de 0,75 ponto percentual (p.p.).”

Hoje, antes da abertura da bolsa brasileira, o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) anunciou a manutenção da taxa básica de juros em 5,25%. No comitê, foram seis votos favoráveis à decisão e três contras — que preferiam elevar a taxa em 0,25 p.p. Outra taxa de juros que será definida nesta quinta é do Banco Central Europeu (BCE), cuja expectativa por parte do mercado também é de manutenção, com o atual patamar de 4,5% ao ano.

Ibovespa agora

IBOV: +1,39%, aos 131.260 pontos.

Por aqui, às 9h, o IBGE trouxe dados de outubro sobre as vendas no varejo. Durante o período, as vendas no comércio recuaram 0,3% frente ao mês anterior. O setor acumula alta de 1,6% no ano e de 1,5% em 12 meses. Na avaliação do gerente da pesquisa, Cristiano Santos, os números recentes mostram um retorno ao comportamento anterior a 2020. “Num cenário de médio prazo, a perspectiva está positiva, com crescimento nos acumulados do ano e em 12 meses”, diz.

No radar corporativo (com um pé no político), os detalhes do texto aprovado sobre a privatização da Sabesp e os próximos passos para a efetivação do processo pelo governo de São Paulo foram tema do Macro em Pauta desta quinta-feira. Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, responsável pelo projeto de desestatização da companhia, foi entrevistada ao vivo pela EXAME.

Na conversa, Natália afirmou que a tarifa de água e esgoto no estado de São Paulo não será mais alta do que os níveis atuais, após a privatização. A entrevista completa pode ser conferida abaixo e nos canais do YouTube e do Instagram da EXAME.

Maiores altas do Ibovespa

Raízen (RAIZ4): +6,11%

Cyrela (CYRE3): +4,31%

Assaí (ASAI3): +4,02%

Maiores quedas do Ibovespa

IRB (IRBR3): -1,62%

SLC (SLCE3) : -1,30%

BRF (BRFS3) : -1,28%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta quinta-feira. A moeda americana cai 0,53%, a R$ 4,892 Na quarta, o dólar encerrou o dia com baixa de 0,97%, cotado a R$ 4,918.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

