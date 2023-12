Qual é a máxima histórica do Ibovespa?

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, caminha para alcançar sua pontuação máxima nesta quinta-feira, 14.

Por volta das 14h, o Ibovespa operava na casa dos 130.800 pontos. Se encerrar o dia neste patamar, irá supera a marca anterior, alcançada em junho de 2021.

Qual é o recorde de pontuação do Ibovespa?

A máxima histórica atual do índice foi alcançada no dia 7 de junho de 2021, quando o Ibovespa fechou aos 130.776 pontos.

Por que o Ibovespa está subindo?

A nova maré de alta do índice começou na quarta-feira, 13, após a última decisão de política monetária dos Estados Unidos do ano. A decisão em si já era bem esperada: as taxas foram mantidas no intervalo entre 5,25% e 5,5%.

Mas houve uma surpresa positiva: a projeção de cortes nos juros para o ano que vem. O Fed, banco central americano, sinalizou três cortes para 2024 – um a mais do que vinha sendo colocado nas projeções anteriores.

A decisão impulsionou as bolsas americanas e ajuda também no desempenho do Ibovespa. Vale lembrar que dezembro é um mês que costuma proporcionar um rali no mercado de renda variável, que pode levar o índice a conquistar novas máximas antes da virada do ano.

