Fed infla cortes de juros, BC contrata novas quedas e Vivara: 3 assuntos que movem o mercado

O apetite ao risco segue dando o tom no mercado internacional nesta quinta-feira, 14, com investidores precificando um ciclo mais agressivo de cortes de juros nos Estados Unidos.

Powell infla expectativa de corte de juros

Como amplamente esperado, o Federal Reserve (Fed) manteve a taxa de juro americana inalterada entre 5,25% e 5,5%. A surpresa, no entanto, ficou com o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, que admitiu que o comitê de política monetária já iniciou a discussão sobre a possibilidade de cortes de juros.

Embora investidores já precificassem cortes de juros para março, parte significativa do mercado esperava um discurso mais duro do presidente do Fed como forma de ajustar as expectativas do mercado, após a forte queda dos rendimentos dos títulos americanos. Mas, pelo contrário, Jerome Powell inflou ainda mais as apostas de cortes de juros. A possibilidade de cortes já em março, precificada com 55% de chance há uma semana, subiu para acima de 70%.

Investidores também passaram a precificar cortes constantes de 0,25 ponto percentual (p.p.) de março até o fim do ano. Para o fim de 2024, o mercado precifica com mais de 80% de chance a queda da taxa para, pelo menos, o intervalo entre 3,75% e 4%. No relatório de perspectivas do Fed, no entanto, seus membros projetam apenas três cortes de 0,25 p.p. para o ano que vem

Como resultado das falas de Powell, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano voltam a cair, com o de dez anos indo abaixo de 4%. Em meados de outubro, essa taxa chegou a bater 5%. com investidores esperando que o Fed mantivesse a taxa de juro elevada por mais tempo.

Copom: novos cortes de 0,5 p.p. para 2024

A sinalização de que o Fed adotará um tom mais expansionista a partir de 2024 abre espaço para um ciclo mais longo de cortes de juros no Brasil.

Na última noite, o Comitê de Política Monetária (Copom) confirmou o esperado corte de 0,50 ponto percentual, levando a Selic para 11,75%. No comunicado, o Copom ainda afirmou que há unanimidade entre seus membros para a manutenção do ritmo de cortes para as "próximas reuniões". Ao menos para as próximas duas reuniões, portanto, os cortes deverão ser na mesma magnitude, ainda que parte do mercado veja espaço para uma eventual aceleração para 0,75 p.p. de corte.

"O conjunto dos indicadores de atividade econômica segue consistente com o cenário de desaceleração da economia antecipado pelo Copom. A inflação cheia ao consumidor, conforme esperado, manteve trajetória de desinflação", afirmou o Copom em comunicado.

Quanto aos riscos atrelados ao exterior, o Copom afirmou que houve uma melhora em relação aos observados na reunião anterior.

Vivara planeja abrir até 80 lojas em 2024

No radar corporativo, a Vivara anunciou que pretende abrir entre 70 e 80 novas lojas das marcas Vivara e Life em 2024. "A projeção se ancora na consistência dos retornos obtidos pelas lojas inauguradas nos últimos anos e pelo potencial das marcas de seguirem se consolidando na posição de liderança absoluta do mercado de joias do Brasil", afirmou a companhia em fato relevante.