Ibovespa opera nos 118 mil pontos de olho em encontro de Haddad com Febraban

O Ibovespa abriu a sessão desta sexta-feira, 14, em queda de 0,57% aos 118.895 pontos, menor nível do ano no intraday. A semana também foi marcada pela renovação da mínima no fechamento em sete meses, com o índice encerrando o pregão de ontem aos 119.568 pontos, menor patamar desde 9 de novembro de 2023.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,57% aos 118.895 pontos

O que pesa, principalmente, é o temor fiscal instalado desde a semana passada, quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), se reuniu com representantes do setor bancário em uma reunião fechada, e circulou no mercado falas sobre possíveis mudanças no arcabouço fiscal. Apesar do ministro negar a informação, o risco fiscal foi instalado.

Hoje, Haddad se reúne novamente com representantes de grandes bancos em São Paulo, incluindo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Ontem, em entrevista a jornais, o presidente da federação, Isaac Sidney, demonstrou apoio a Haddad, mas disse que o ajuste fiscal só pela receita “colapsou".

Outros fatores que colaboraram com a falta de confiança do mercado no ministro, é a devolução do Senado de sua medida provisória (MP) que limita a compensação de crédito do PIS/Cofins para a manutenção da política de desoneração da folha de empresas e municípios até 2027. Haddad disse não ter "plano B" para compensar a desoneração depois da devolução da MP.

Também nesta quinta-feira, 13, em uma tentativa de contornar a situação, Haddad disse que o governo vai colocar propostas na mesa e manter um ritmo mais intenso de trabalho sobre a agenda de cortes de gastos, fazendo uma revisão ampla de despesas. Ao lado da ministra do Planejamento, Simone Tabet (MDB), Haddad disse que, juntos, o governo fará uma "revisão ampla, geral e irrestrita de gastos para 2025".

IBC-Br

Na agenda dos indicadores, pela manhã, o destaque ficou com a divulgação do IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Brasil), conhecido como a prévia do Produto Interno Bruto (PIB). O índice ficou praticamente estável, avançando apenas 0,01% em abril, frente à queda de 0,34% em março. O número veio abaixo do consenso LSEG que previa uma alta de 0,45% no mês. Em comparação a abril de 2023, o indicador registrou alta de 4,01%, enquanto em 12 meses, o índice avançou 1,81%. No ano, a expansão foi de 2,08%.

“O IBC-Br mais baixo indica que o crescimento econômico não está tão vigoroso, ou mais fraco do que se esperava e, em teoria, prejudica a previsão de rentabilidade de negócios e de atividades brasileiras, o que pode afastar um pouco o investidor estrangeiro”, afirma Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Entretanto, o especialista explica que a grande preocupação dos analistas e de investidores são as expectativas de pressões inflacionárias futuras no país e um crescimento econômico mais baixo está associado com uma redução dessas pressões. “Então o dado de crescimento mais baixo nesse momento pode levemente tranquilizar os investidores”, diz.

Dólar hoje

O dólar opera em alta de 0,22%, cotado a R$ 5,375 por volta das 10h30. Na véspera, a moeda fechou a sessão em queda de 0,73% aos R$ 5,367.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.