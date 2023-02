Ibovespa hoje: índice opera entre perdas e ganhos; Bradesco cai mais de 7%

O Ibovespa opera entre perdas e ganhos nesta sexta-feira, 10, e se encaminha para fechar a segunda semana consecutiva em terreno negativo. O principal índice da B3 continua sendo impactado por rumores de mudança nas metas de inflação, que ontem derrubaram o Ibovespa em quase 2%.

Segundo a Bloomberg, a equipe econômica estuda antecipar uma revisão das metas de inflação do País na tentativa de acalmar as tensões entre o Banco Central e o governo Lula. Vale lembrar que a meta de inflação determina a variação que o IPCA deve ter ao redor de um ano, e a principal função do BC é manter a inflação dentro da meta.

Após o burburinho, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou não ter conhecimento de nenhuma iniciativa para alterar as metas. Agentes de mercado aguardam novos sinais sobre o tema nesta sexta-feira.

No exterior, os índices futuros americanos operam em queda e o S&P500 se encaminha para seu pior resultado semanal em quase dois meses. A expectativa é pelo discurso de dois membros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Devem falar hoje o governador do Fed, Christopher Waller, e o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker.

Investidores estarão atentos ao discurso em busca de pistas sobre a trajetória da política monetária depois da indicação desta semana de que os juros podem ficar altos por mais tempo.

Jerome Powell, presidente do Fed, afirmou na terça-feira que a taxa de juros pode continuar subindo se os dados do mercado de trabalho continuarem vindo acima do esperado, como foi o caso do payroll na semana passada.

Bradesco (BBDC4) afunda após decepção com balanço

Na bolsa, o maior impulso negativo vem das ações do Bradesco (BBDC4), que estão entre as maiores quedas do dia. Os papéis recuam perto de 6% após decepção dos investidores com o balanço divulgado na última noite.

O banco teve queda de 76% no lucro líquido do quarto trimestre de 2022 – bem abaixo das estimativas dos analistas. O lucro líquido recorrente foi de R$ 1,595 bilhão no período, contra R$ 6,613 bilhões apurados na mesma janela do ano anterior. O consenso da Refinitiv esperava um lucro de R$ 4,4 bilhões.

O resultado foi impactado por “recentes eventos envolvendo um cliente large corporate específico”. O banco provisionou 100% da dívida com o cliente – um montante de R$ 4,8 bilhões. Embora não tenha sido citada nominalmente, o valor corresponde à dívida que a Americanas (AMER3) tem com a instituição.

O problema, no entanto, vai além da Americanas. “Mesmo se excluirmos o efeito da varejista, o que se poderia argumentar ser um caso isolado, o Ebitda ainda estaria 30% menor na comparação trimestral e 50% menor na anual. Então o baixo desempenho vai muito além desse caso específico”, avaliam, em relatório, os analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

Maiores altas e baixas do Ibovespa

Maiores baixas

A lanterna do Ibovespa nesta sexta-feira é da Alpargatas (ALPA4), que divulgou seu balanço na última noite. A companhia reportou um prejuízo de R$ 210 milhões no quarto trimestre, impactada pela baixa de matérias-primas e estoques. O Bradesco (BBDC4) vem na sequência.

Maiores altas

Na ponta positiva, o Banco PAN (BPAN4), controlado pelo BTG Pactual (BPAC11), lidera os ganhos, subindo mais de 7%. O banco reportou seu balanço na quarta-feira, com lucro líquido em BRGaap de R$ 191 milhões no quarto trimestre do ano passado. O resultado ficou estável frente os R$ 190 milhões de igual período de 2021 e também sobre os R$ 193,3 milhões do trimestre imediatamente anterior.