Vale salta mais de 3% e puxa Ibovespa para cima na esteira do otimismo com China

Mesmo em dia de pessimismo em relação ao local, com a piora nas perspectivas macroeconômicas pelo Boletim Focus, o Ibovespa opera, na sessão desta segunda-feira, 9, em alta. A bolsa é puxada por Vale (VALE3), que salta mais de 3% na esteira do otimismo com o exterior após anúncios de novos estímulos por parte da China.

Em um movimento inédito em mais de uma década, a China anunciou que adotará uma política monetária “adequadamente frouxa” em 2025, como parte de um esforço amplo para impulsionar sua economia. A decisão foi divulgada após uma reunião do Politburo, principal órgão de decisão do país, liderado por Xi Jinping.

A mudança marca o primeiro afrouxamento monetário desde 2010, quando o país adotou uma política "prudente" após a crise financeira global. Segundo o Politburo, as novas medidas incluem uma política fiscal mais proativa, com foco em aumentar o consumo interno e estabilizar os mercados imobiliário e de ações.

O novo direcionamento ocorre em um contexto de crescimento econômico abaixo do esperado após a pandemia e de pressões externas, como a possibilidade de uma nova guerra comercial com os Estados Unidos. Desde setembro, Pequim tem implementado pacotes de estímulo e reduzido taxas de juros, mas enfrenta desafios para estimular empréstimos e conter os impactos de disputas comerciais.

Com a economia dando sinais de estabilização, as autoridades pretendem fortalecer ajustes anticíclicos para enfrentar as incertezas globais e internas, mostrando maior determinação em reforçar a confiança e expandir a demanda doméstica.

Boletim Focus

O mercado avalia a divulgação do Boletim Focus desta semana.

O Banco Central (BC) elevou significativamente suas projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Pela segunda semana consecutiva, a inflação de 2024 subiu de 4,71% para 4,84%. Já a de 2025 subiu de 4,40% para 4,59%, enquanto a projeção de 2026 avançou de 3,81% para 4% e a de 2027 de 3,50% para 3,58%.

A estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 e 2025 foram alteradas de 3,22% para 3,39% e 1,95% para 2%, respectivamente. A de 2026 e 2027 se manteve em 2% cada.

O BC projeta uma Selic em 12% ao final de 2024, ante os 11,75% projetados na semana anterior. Já em 2025, o Focus revisou de 12,63% para 13,50% os juros. Em 2026, a estimativa subiu de 10,50% para 11%, enquanto a de 2027 foi de 9,50% para 10%.

Todas as estimativas para o câmbio também foram revisadas para cima, de R$ 5,70 para R$ 5,95 (2024); de R$ 5,60 para R$ 5,77 (2025); de R$ 5,60 para R$ 5,73 (2026); e de R$ 5,50 para R$ 5,69 (2027).

Dólar hoje

O dólar opera nesta segunda-feira em queda de 0,33% cotado a R$ 6,051. Na última sessão, a moeda fechou em alta de 1,22% aos R$ 6,082.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.