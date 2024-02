Ibovespa agora: bolsa opera em alta com dados de serviços e balanços no radar

O Ibovespa desta sexta-feira, 9, opera em alta. O principal índice da bolsa de valores brasileira sobe 0,51%, aos 128.864 pontos. O pregão, que é o último antes do feriado de Carnaval por aqui, será marcado por dados dos serviços no Brasil, além da repercussão do balanço do Banco do Brasil (BBAS3) e do relatório de produção da Petrobras (PETR4). No campo internacional, o dia ainda contará com a revisão dos dados de inflação dos Estados Unidos.

Antes da abertura do mercado, o IBGE divulgou a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), que mostrou que o volume de serviços prestados teve elevação de 0,3% em dezembro ante novembro de 2023, na série com ajuste sazonal. Ainda assim, o resultado ficou abaixo da mediana das estimativas que apontava uma alta de 0,7%. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve redução de 2,0% no período. As previsões eram de uma redução entre 3,4% e 0,2%, com mediana negativa de 1,9%.

Ibovespa agora

IBOV: +0,51%, aos 128.864 pontos.

Esses dados do PMS devem ajudar os economistas a alinharem suas projeções para o PIB do brasileiro de 2023. Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, pontua que o resultado de dezembro foi positivo e afasta o temor de recessão no Brasil no último trimestre. “Vale lembrar que os serviços compõem mais de 70% da economia brasileira, logo é uma boa notícia para a atividade econômica e teremos, com certeza, um PIB positivo no último trimestre fechado do ano passado.”

Já na avaliação de Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, também é importante analisar o último ano como um todo, que manteve a trajetória de expansão iniciada em 2022. “Esse resultado reflete o impacto da pandemia na composição do consumo das famílias, que em 2020 e 2021 priorizaram os bens de varejo e e-commerce, devido às restrições de mobilidade, e nos dois anos seguintes voltaram a demandar mais serviços, com a flexibilização das medidas sanitárias.”

Outros números econômicos que estão no radar dos investidores hoje são do Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA, que vai apresentar a revisão dos dados de inflação, mensurado pelo índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), para o período de janeiro de 2019 a dezembro de 2023. Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, explica que esse momento foi marcado pela pandemia, aceleração dos preços e taxa de juro elevada.

“Caso haja alguma surpresa, e que modifique ainda que levemente a interpretação dos investidores sobre como foi a dinâmica inflacionária nos EUA durante esse período recente, principalmente o segundo semestre de 2023, talvez esses números podem influenciar um pouco as apostas sobre a política monetária americana e também ter repercussões no mercado de ativos e na taxa de câmbio do real”, diz.

Por fim, o radar corporativo acompanha os balanços do quarto trimestre. Ontem, o Banco do Brasil reportou um lucro de R$ 9,3 bilhões no período, encerrando o ano com um retorno de R$ 35,6 bilhões. O lucro foi o mais forte de todos os bancos do Brasil, inclusive do Itaú. Além disso, a estatal ainda anunciou a distribuição de R$ 2,38 bilhões aos acionistas em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). Apesar disso, na abertura do mercado, os papéis BBAS3 cediam 3,50% hoje.

O mercado ainda deverá reagir nesta sexta ao relatório de produção e vendas da Petrobras, que serve como uma prévia operacional da companhia. A produção total de barris de óleo equivalente por dia cresceu 10,9% frente ao quarto trimestre de 2022. No ano, a produção teve um crescimento médio de 3,7%. As ações PETR4 subiam 1,03% na abertura do pregão.

Maiores altas do Ibovespa

MRV (MRVE3): +5,22%

Rumo (RAIL3): +3,65%

Raízen (RAIZ4): +3,32%

Maiores quedas do Ibovespa

Multiplan (MULT3): -2,90%

Hapvida (HAPV3): -2,31%

3R Petroleum (RRRP3): -2,25%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta sexta-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,19% a R$ 4,985. Na quinta-feira, o dólar fechou em alta de 0,23%, cotado a R$ 4,995.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

