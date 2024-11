Expectativa por pacote fiscal, Focus e dados do setor público: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam mistos na manhã desta segunda-feira, 11. Na Europa, as bolsas europeias sobem na esteira das máximas recordes dos mercados em Wall Street, que na sexta-feira, 8, encerraram sua melhor semana em um ano após a vitória eleitoral de Trump.

Nos Estados Unidos, as bolsas operam normalmente, com os índices futuros registrando altas, enquanto o mercado de Treasuries permanece fechado por conta do Dia do Veterano. Na contramão, os mercados asiáticos caem após o anúncio de novas medidas de estímulos da China frustrarem investidores - o índice Hang Seng, de Hong Kong, fechou em queda de 1,45%.

Pacote fiscal

Tensões fiscais ainda preocupam o mercado, que aguarda o anúncio do pacote de medidas fiscais pelo governo Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu, na última sexta-feira, 8, com o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros como Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Rui Costa (Casa Civil) para avaliar as medidas propostas.

Apesar da reunião de mais de três horas e meia, a autoridade não bateu o martelo, adiando o anúncio. Lula disse que iria aproveitar o fim de semana para analisar as sugestões apresentadas para refletir sobre os diferentes cenários. As discussões serão retomadas nesta segunda-feira.

Entre as propostas em avaliação, mudanças no seguro-desemprego e no abono salarial são os destaques. No caso do seguro-desemprego, estuda-se a possibilidade de limitar as parcelas e estabelecer um critério de renda, com um custo estimado de R$ 57 bilhões para o próximo ano. Em relação ao abono salarial, o governo considera reduzir o critério de elegibilidade de dois salários mínimos para um e meio e, a longo prazo, extinguir gradualmente o benefício.

O pacote de medidas também inclui uma possível revisão dos pisos de gastos em saúde e educação, que atualmente são vinculados às receitas e podem ter seu crescimento limitado aos índices do arcabouço fiscal, de até 2,5% acima da inflação.

Outra discussão relevante é a limitação do ganho real do salário mínimo ao mesmo patamar. No entanto, o presidente mostrou resistência à desindexação de benefícios sociais ao salário mínimo, reforçando o compromisso com a manutenção de políticas sociais e a necessidade de encontrar um equilíbrio fiscal sem impactar diretamente os mais vulneráveis.

Lula tem buscado, ainda, apoio no Congresso para garantir a viabilidade política do pacote, com a possibilidade de propor uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e um projeto de lei para contenção de despesas. Ministros das áreas sociais manifestaram preocupação com os cortes, enquanto a equipe econômica sugere que o pacote inclua medidas de aumento de receita, como a revisão de subsídios. É aguardado que a decisão final sobre o pacote ocorra ainda nesta semana.

Boletim Focus

O mercado avalia a divulgação do Boletim Focus desta semana.

O Banco Central (BC) elevou pela sexta semana consecutiva a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2024, de 4,59% para 4,62%. Já a de 2025 subiu de 4,03% para 4,10%, enquanto a projeção de 2026 avançou de 3,61% para 3,65%. A inflação para 2027 se manteve em 3,50%.

A única estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) que foi alterada foi a de 2025, de 1,93% para 1,94%. As de 2024, 2026 e 2027 se mantiveram em 3,10%, 2% e 2%, respectivamente.

O BC ainda projeta uma Selic em 11,75% ao final de 2024, 11,50% (2025) e 9,25% (2027). A projeção para os juros de 2027 foi a única alterada, de 9,75% para 10%.

Por fim, as estimativas para o câmbio de 2024 e 2025 foram revisadas para cima, de R$ 5,50 para R$ 5,55 e de R$ 5,43 para R$ 5,48, respectivamente. As de 2026 e 2027 se mantiveram em R$ 5,40 ambas.

Dados do setor público

O setor público registrou um déficit primário de R$ 7,340 bilhões em setembro, segundo dados do Banco Central (BC). A dívida bruta dos governos somou R$ 8,938 trilhões em setembro, o equivalente a 78,3% do Produto Interno Bruto (PIB). Em agosto, o indicador estava em 78,5% do PIB (R$ 8,898 trilhões). Já a relação dívida líquida/PIB do setor público ficou em 62,4%, frente os 62% registrados em agosto.

Agenda

De olho na temporada de balanços, Sabesp, Grupo Mateus, Vamos, Itausa e Localiza divulgam seus números pós-mercado.

Segunda-feira, 11 de novembro de 2024