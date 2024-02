Ibovespa agora: bolsa abre em queda com Bradesco (BBDC4) liderando baixas

O Ibovespa desta quarta-feira, 7, opera em queda. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,24%, aos 130.103 pontos. A sessão promete ser marcada pela repercussão de indicadores econômicos do Brasil e por novos pronunciamentos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central americano). E, para completar, a temporada de balanços do quarto trimestre segue a todo vapor e hoje o índice será embalado pelos resultados do Bradesco (BBDC4), divulgados antes da abertura do mercado.

Por aqui, o Banco Central informou que o setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 129,573 bilhões em dezembro, após resultado negativo de R$ 37,270 bilhões de novembro. As projeções do mercado indicavam um déficit de R$ 124,350 bilhões.

Ibovespa agora

IBOV: -0,24%, aos 130.103 pontos.

Outros dados nacionais que foram divulgados vieram da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), que apontou que em dezembro as vendas do comércio varejista caíram 1,3% ante novembro. O resultado foi além das expectativas do mercado que esperavam por uma queda de 0,6%.

Mesmo com indicadores econômicos distantes das expectativas, as taxas de juros futuros operam com viés de baixa no pregão de hoje. Às 9h45, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 9,935%, de 9,941% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 estava em 9,790%, de 9,817%, e o para janeiro de 2029 recuava para 10,240%, de 10,255% no ajuste de ontem.

O que também está no radar dos investidores são os novos pronunciamentos de dirigentes do Fed. Nesta quarta é a vez da diretora da entidade, Adriana Kugler, além dos presidentes do Fed de Boston e de Richmond, Susan Collins e Tom Barkin, respectivamente, fazerem discursos.

Por fim, o pregão desta quarta-feira é marcado pelos balanços corporativos. Antes da abertura do mercado, o Bradesco (BBCD4) apresentou lucro líquido de R$ 2,8 bilhões no quarto trimestre, 80% acima do registrado no mesmo período de 2022, mas 37,7% mais baixo que o apresentado no trimestre anterior. Na abertura do IBOV, as ações do banco lideram as quedas com baixa de 6,93%.

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta quarta-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,05% a R$ 4,960. Na terça-feira, o dólar fechou em queda de 0,38%, cotado a R$ 4,963.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

