Uber supera expectativa e tem primeiro lucro anual da história

A Uber voltou a surpreender o mercado em resultado trimestral divulgado nesta quarta-feira, 7. A companhia de transportes apresentou registrou no quarto trimestre lucro líquido de US$ 1,4 bilhão, o equivalente a US$ 0,66 por ação. O resultado ficou bem acima do consenso de mercado, de um lucro de US$ 0,16 por ação.

O resultado do quarto trimestre fez com a Uber encerrar 2023 com lucro líquido de US$ 1,887 bilhão, contra prejuízo o de US$ 9,14 bilhões de 2022. Foi o primeiro ano que a empresa fechou lucro. Do lucro total, cerca de US$ 1 bilhão foi oriundo de ganhos não realizados relacionados à reavaliação dos investimentos de capital da Uber.

O Ebtida ajustado da Uber foi de US$ 1,28 bilhão no quarto trimestre, 93% acima do registrado no mesmo período de 2022. A margem Ebtida foi de 3,4%.

Dara Khosrowshahi, CEO da Uber, classificou o ano de 2023 como "um ponto de inflexão". "Provamos que que podemos continuar gerando um crescimento forte e lucrativo em escala", afirmou na apresentação de resultados.

O número de viagens realizadas no quarto trimestre teve salto de 24% na comparação anual, enquanto a quantidade de usuários ativos aumentou 15%. A receita foi de US$ 9,94 bilhões, pouco acima que o consenso, que era de US$ 9,76 bilhões e bem acima que o registrado no quarto trimestre de 2022, quando a receita ficou em US$ 8,61 bilhões. A receita total da Uber em 2023 foi de US$ 37,281 bilhões contra US$ 31,88 bilhões em 2022.

O crescimento de receita foi puxado pela frente de mobilidade, a mais robusta da companhia, que aumentou seu faturamento em 34% para 5,54 bilhões no trimestre. A frente de delivery teve alta de 6% para US$ 3,12 bilhões, enquanto o faturamento da frente de voos caiu 17% para 1,28 bilhão.

"Nosso público é maior e mais engajado do que nunca, com nossa plataforma gerando uma média de quase 26 milhões de viagens diárias no ano passado", disse.

Ações dobraram de valor em 12 meses

Apesar do forte acima do esperado, as ações da companhia recuam cerca de 1,80% no pré-mercado, antes do início das negociações no mercado americano. Neste ano, no entanto, as ações acumulam cerca de 20% de alta, sendo que, em 12 meses, já dobraram de valor. A companhia tem US$ 145 bilhões de valor de mercado.