IPTU 2024 do Rio: cota única ou primeira parcela do imposto vence nesta quarta-feira

A cota única ou a primeira parcela do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2024 da cidade do Rio vence nesta quarta-feira, dia 7. Quem optar por quitar à vista terá desconto de 7%, mesmo percentual concedido em 2023.

A guia para pagamento é entregue desde o mês passado. Contribuintes que ainda não receberam o documento podem acessar o site carioca.rio ou o aplicativo do Carioca Digital (nos sistemas iOS e Android) para a emissão.

Ao optar pelo parcelamento, é possível baixar e imprimir, de uma só vez, todas as guias do imposto. O documento também pode ser solicitado nos Postos de Atendimento do IPTU. Essas unidades ficam na sede da prefeitura, na Cidade Nova (Rua Afonso Cavalcanti 455, anexo, térreo) e também nos seguintes postos de atendimento:

Barra Shopping (Avenida das Américas 4.666, 3º piso, sala 326A, ao lado do Centro Médico)

West Shopping (Estrada do Mendanha 555, loja 282)

Norte Shopping (Avenida Dom Hélder Câmara 5.474, 3º piso CO, Vida Center, ao lado do Colégio CEL, estacionamento acesso Charlie 2)

Independente da forma de emissão do documento, é necessário informar o número da inscrição do imóvel, que consta no boleto de anos anteriores.

Cuidado com os golpes

As guias físicas do IPTU começaram a chegar à casa dos cariocas por volta do dia 15 de janeiro, em formato de carta, com somente uma folha. O documento tem dois códigos de barras: um para pagamento da cota única e outro para quitação da primeira parcela.

A quitação do imposto pode ser paga nas seguintes instituições financeiras:

Banco do Brasil (e correspondentes)

Santander

Original

BRB

Bradesco (e correspondentes)

Itaú

Mercantil

Sicredi

Bancoob

Bancos postais dos Correios

Banco24Horas

O município, porém, faz um alerta para que contribuintes fiquem atentos a golpes na internet. Os criminosos utilizam identidade visual semelhante ao site oficial da Prefeitura do Rio com o objetivo de confundir os contribuintes, e direcionam para pagamento via Pix. A Prefeitura do Rio esclarece que não aceita pagamento do IPTU nesta modalidade de pagamento instantâneo.

A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento também afirma que não envia comunicações ou boletos de pagamento aos contribuintes por meio de WhatsApp ou SMS. O canal de atendimento da prefeitura para o esclarecimento de dúvidas é a Central 1746.

Veja o calendário IPTU 2024

Cota única: vencimento em 7/2/2024