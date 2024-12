Ibovespa opera em queda com mercado repercutindo payroll

O Ibovespa opera, na sessão desta sexta-feira, 6, em queda, com o mercado repercutindo os dados do payroll, relatório de empregos no setor privado não-agrícola dos Estados Unidos.

Segundo o Departamento de Trabalho, os EUA criaram 227.000 vagas em novembro, acima da mediana das expectativas que apontava para uma criação de 211.000 vagas.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,37% aos 127.385 pontos

Em outubro, esse número foi de 36.000 (revisado para cima de 12.000). Entretanto, foi um registro atípico, reflexo das consequências do furacão Milton, na Flórida, e a greve dos funcionários da Boeing.

Segundo Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da StoneX, a criação acima da expectativa afasta ainda mais os temores lá de agosto de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), durante seu discurso em Jackson Hole, sobre um mercado de trabalho mais fraco.

“Powell, lá em Jackson Hole em agosto, havia alertado sobre riscos de uma desaceleração mais intensa no mercado de trabalho. Em setembro, o Fed começou com um corte de 0.50 ponto percentual, um corte dobrado. Mas os dados de lá para cá têm sido na direção oposta, afastando um pouco esses riscos e, pelo contrário, mostrando maior resiliência.”

Neste sentido, inclusive, os riscos de que a inflação permaneça afastada do centro da meta retornam, o que fortalece a ideia de novos cortes pelo Fed.

Antes do payroll, 68,4% do mercado apostava que haverá um corte de 0,25 pontos percentual na reunião do dia 18 de dezembro, equanto o 31,6% apostavam em uma manutenção, segundo a plataforma FedWatch, do CME Group. Após os dados, esse número saltou para 91% que apostam em um corte, enquanto 9% precificam uma manutenção.

“Este é um tipo de número que apoiará o corte das taxas do Fed em dezembro", disse Tom Porcelli, economista-chefe do PGIM Fixed Income, empresa de gestão de ativos global.

Dólar hoje

O dólar opera a sessão em queda de 0,27% cotado a R$ 5,995. Na última sessão, a moeda fechou em queda de 0,60% aos R$ 6,01.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.