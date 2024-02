Campos Neto afirma que crescimento do 1º trimestre de 2024 deve surpreender puxado por serviços

O resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do 1º trimestre de 2024 deve ser maior do que o projeto e surpreender o mercado. O principal motor desse crescimento será o setor de serviços. As afirmações foram feitas pelo presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, nesta terça-feira, 6, durante o CEO Conference Brasil 2024, promovido pelo BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME).

"Olhado a perspectiva de crescimento do primeiro trimestre, está parecendo que vai surpreender para cima. Essa é a nossa primeira intuição lá no Banco Central, olhando os dados de mais alta frequência, a gente vê serviços puxando bastante. Acho que a gente tem tido revisões consecutivas e há um debate se tem um efeito das reformas acumuladas que foram feitas no passado ou não. Eu acho que tem. Eu acho difícil dizer que é somente efeito de um programa de transferência maior ou alguma coisa desse tipo. Acho que tem obviamente isso também. Mas a gente precisa olhar mais a fundo", disse.

Assim como sinalizou na ata do Comitê de Política Monetária (Copom), Campos Neto alertou que o mercado de trabalho resiliente, com aumento da renda e reajuste do salário mínimo, tem pressionado a inflação, sobretudo de serviços.

Serenidade e tranquilidade

Na abertura do evento, o chairman do BTG Pactual, André Esteves, afirmou esperar que os investidores presentes encontrem boas alternativas de investimentos. Segundo ele, os presentes são os responsáveis pela geração de riquezas no país e pela construção de uma sociedade mais justa.

Esteves também elogiou o trabalho feito por Campos Neto. Segundo ele, a autoridade monetária tem agido com serenidade e tranquilidade para cumprir seu objetivo de reduzir o ritmo de alta da inflação.

"O BC que tem feito um trabalho excepcional. Tem agido com serenidade e tranquilidade. É importante que se diga que varias gerações de banqueiros centrais já agiam autonomamente. A sociedade amadureceu, o BC ganhou a autonomia e faz um trabalho eminentemente técnico", disse.