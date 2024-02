Arezzo-Soma fecham fusão, balanços de bancos e Marisa troca de CEO: 3 assuntos que movem o mercado

As bolsas internacionais operam sem uma direção definida nesta segunda-feira, 5, com investidores digerindo a possibilidade cada vez mais consolidada de o Federal Reserve (Fed) iniciar os cortes de juros apenas a partir de maio. A probabilidade de queda em março, que já chegou a ser precificada com mais de 70% de chance, hoje, está em 15%. A mudança de perspectiva tem como pano de fundo as falas do presidente do Fed, Jerome Powell, que afirmou na última semana ser improvável atingir em março as condições necessárias para o afrouxamento monetário. A pá de cal veio na sexta-feira, 2, com os dados do mercado de trabalho americano saindo muito mais forte do que o esperado.

Arezzo e Soma fecham

A Arezzo (ARZZ3) e a Soma (SOMA3) confirmaram a fusão entre as empresas nesta segunda-feira, 5, por meio de fato relevante. O negócio irá envolver a unificação da base acionária, formando uma gigante de R$ 13 bilhões de valor de mercado. Com negócio, a empresa formada pela combinação de Arezzo e Soma será a segunda companhia mais valiosa do segmento de moda e vestuário brasileiro, atrás apenas da Renner, que vale R$ 15 bilhões. O fechamento do negócio foi antecipado na véspera pela Exame Insight.

BTG e Itaú divulgam balanços

A temporada de balanços do quarto trimestre esquenta no Brasil nesta segunda-feira, 5. A semana começa com os resultados dos bancos BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da Exame) e Itaú (ITUB3), dois dos maiores do Brasil. O BTG, que já divulgou seus números nesta manhã, apresentou lucro líquido ajustado de R$ 2,85 bilhões contra R$ 1,77 bilhão do mesmo período de 2022. No ano, houve um crescimento de 25% em seu lucro líquido ajustado para R$ 10,4 bilhões. O balanço do Itaú está previsto para após o encerramento do pregão. BB Seguridade, Cielo e BMG também divulgam seus balanços nesta segunda.

Marisa: de mulher para mulher

A Marisa (AMAR3) anunciou troca de comando, com a saída do então CEO João Batista. Quem assumirá o comando da companhia será a executiva Andrea Menezes. Menezes será a primeira mulher a assumir o cargo mais alto da empresa.