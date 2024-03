Ibovespa agora: bolsa opera em alta com surpresa (positiva) do PIB de 2023

O Ibovespa desta sexta-feira, 1°, opera em alta. O principal índice da bolsa de valores brasileira sobe 0,19%, aos 129.263 pontos. No primeiro dia do mês de março, a sessão será marcada pela repercussão do PIB brasileiro de 2023, que veio acima das projeções. Junto a isso, a inflação na zona do euro e dados da atividade econômica chinesa prometem agitar os índices globais.

Antes da abertura do mercado, o IBGE publicou os dados do Produto Interno Bruto do acumulado do ano passado, que cresceu 2,9% e totalizou R$ 10,9 trilhões. Os números ficaram bastante acima das expectativas dos economistas, que previam um avanço de 2,2% no acumulado de 2023. Em relação ao quarto trimestre, o avanço foi de 0,1% e ficou em linha com as projeções.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,19%, aos 129.263 pontos.

No exterior, investidores repercutem os dados do Índice de Preço ao Consumidor (IPC) da Zona do Euro, que saiu levemente acima do esperado para o mês de fevereiro. No mês, o IPC subiu 0,6% e seu núcleo 0,7%. No acumulado de 12 meses, o IPC anual ficou em 2,6% contra o consenso de 2,5%, com o núcleo do IPC ficando em 3,1% ante a expectativa de 2,9%. Enquanto isso, na China, o Índice de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) ficou em 50,9 pontos, levemente acima do consenso de 50,7% e da linha dos 50 pontos que delimita a expansão da contração da atividade local.

Já no radar corporativo, a Casas Bahia (BHIA3) anunciou na noite da quinta-feira, 29, o alongamento de R$ 1,5 bilhão em dívidas que venciam entre este ano e o próximo para daqui a três anos. De acordo com o fato relevante publicado, no fim do ano passado, a varejista tinha R$ 3,58 bilhão em caixa, quase R$ 800 milhões a mais do que no encerramento do terceiro trimestre. Na abertura do pregão, os papéis BHIA3 subiam 2,32%.

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta sexta-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,03%, a R$ 4,971. Na quinta-feira, o dólar fechou em alta de 0,74%, cotado a R$ 4,969.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Confira as últimas notícias de Invest: