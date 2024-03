Europa tem pior temporada de balanços desde a pandemia

A Europa está passando pela sua pior temporada de resultados desde o início da pandemia. A economia europeia enfrenta uma série de desafios, incluindo as repercussões da invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso desencadeou uma crise energética na região e levou a uma inflação recorde. Como resultado, o bloco está lidando atualmente com taxas de juros recorde do Banco Central Europeu, tornando mais caro para as empresas obterem novos financiamentos.

Cerca de metade das empresas europeias não atingiram as expectativas de lucro na última temporada de relatórios, apesar das expectativas já baixas, disseram analistas à emissora norte-americana CNBC, prevendo que a região continuará a enfrentar dificuldades diante das altas taxas de juros.

Até 29 de fevereiro, com 313 empresas tendo reportado seus resultados para o último trimestre, 50,2% superaram as expectativas, de acordo com uma análise da CNBC dos dados da FactSet. Esse foi o menor percentual de superações - e, portanto, a pior temporada de lucros - desde o primeiro trimestre de 2020, quando a pandemia atingiu as empresas europeias.

A divisão setorial mostrou que materiais, bens de consumo e saúde estavam entre os setores com pior desempenho nos últimos três meses de 2023. Por outro lado, tecnologia e serviços públicos foram os setores com a maior proporção de superações em relação às expectativas, de acordo com os dados da FactSet.

Os dados do escritório de estatísticas da Europa mostraram que a economia europeia contraiu 0,1% no terceiro trimestre. No quarto trimestre, o PIB da região cresceu 0,1%, evitando assim uma recessão técnica - definida como dois trimestres consecutivos de contração econômica.