Ibovespa começa a semana em leve queda; dólar cai 0,35%

O mercado brasileiro inicia o pregão desta segunda-feira, 5, com o Ibovespa em leve queda de 0,18%, às 10h24, na faixa dos 134.896,75 pontos. Na sexta-feira, o índice fechou com alta de 0,05%, aos 135.133,88 pontos

Ibovespa hoje

IBOV: -0,18%, a 134.896,75 pontos

Dólar hoje: R$ 5,6374, queda de 0,35%

No radar

Analistas reduziram a projeção da Selic de 2025 para 14,75%, após 16 semanas de estabilidade, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 5. A mudança vem na semana em que o Copom deve elevar os juros em 0,5 ponto percentual, marcando possivelmente a última alta do ano. Além da Selic, o mercado revisou para baixo as projeções de inflação para 2025 e 2028 e do câmbio até 2027.

Nesta manhã, a FGV também divulgou que o IPC-S subiu 0,52% no fim de abril, acelerando frente ao avanço de 0,44% em março.

Nos Estados Unidos, Donald Trump voltou a pressionar por cortes nos juros e criticou Jerome Powell, presidente do Federal Reserve. As falas acontecem às vésperas da decisão de política monetária americana, marcada para quarta-feira, 7 — mesma data da reunião do Copom no Brasil.

Ainda hoje, nos EUA, os PMIs de serviços e o ISM de abril serão divulgados entre 10h45 e 11h. À noite, saem os PMIs oficiais da China.

Os preços do petróleo recuam mais de 3% nesta manhã, após oito países da Opep+ anunciarem aumentos na produção.

Na temporada de balanços, os resultados trimestrais de GPA, BB Seguridade e TIM Brasil serão divulgados após o fechamento do mercado. No exterior, o destaque é o balanço da Ford.