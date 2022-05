Ibovespa sobe na contramão de NY puxado por bancos e Petrobras

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 virou para o terreno positivo, acompanhando a melhora das bolsas de Nova York, que reduziram as perdas do início do pregão. No mercado brasileiro, ações de grandes bancos e da Petrobras contribuem com a alta desta sexta-feira, após a divulgação de fortes resultados do primeiro trimestre. O dólar, que chegou a superar R$ 5 pela manhã, já é negociado abaixo de R$ 5,05.

Ibovespa: + 0,56%, 105.890 pontos

Dólar: + 0,37%, R$ 5,034

Tamanha volatilidade nesta sexta se deve às diferentes leituras dos dados do mercado de trabalho americano -- considerada uma das mais importantes variáveis para a inflação e política de juros dos Estados Unidos.

Considerado o principal indicador do mercado de trabalho americano, o payroll revelou a criação de 428.000 empregos em abril contra a expectativa de 391.000. O número mais forte que o esperado alimenta as expectativas de que o Federal Reserve (Fed) tenha que aumentar ainda mais o ritmo de alta de juros para conter a inflação. Por outro lado, a taxa de desemprego, projetada para cair para 3,5%, se manteve estável em 3,6%.

Expectativas de aperto monetário mais duro pegam em cheio as bolsas de Nova York, em especial a Nasdaq, onde as principais empresas de tecnologia do mundo estão listadas. O índice Nasdaq, que caiu 3,99% na véspera, volta a ter o pior desempenho do mercado americano nesta sexta.

S&P 500 (EUA): - 0,49%

Nasdaq (EUA): - 0,62%

A Petrobras (PETR4), com a segunda maior participação no Ibovespa tem papel fundamental para a alta do dia. Os papéis da petrolífera saltam mais de 2%, com investidores reagindo ao balanço, que saiu acima das expectativas. Nesta sexta, o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, disse que seguirá a política de paridade de preços.

Petrobras (PETR4): + 2,09%

"O resultado, no geral, foi muito bom. Mas os dividendos roubaram a cena", afirmaram analistas do Credit Suisse em relatório. A Petrobras anunciou cerca de R$ 48,5 bilhões em remuneração aos acionistas, com o dividendo por ação, de R$ 3,7 saindo no topo das expectativas do mercado.

Outro destaque da agenda de balanços foi o Bradesco, que salta mais de 3%, contribuindo com o sentimento sobre os próximos resultados do setor. O Itaú, que irá apresentar seus números do trimestre na próxima semana, sobe mais de 2%.

Bradesco (BBDC4): + 3,16%

Itaú (ITUB4): + 2,76%

Mas a maior alta do Ibovespa é liderada pelos papéis das Lojas Renner, que disparam mais de 7%. A receita líquida da companhia cresceu 63% na comparação anual e 35% em relação ao primeiro trimestre de 2019, antes da pandemia. O lucro líquido ficou em R$ 191,6 milhões contra o prejuízo de R$ 147,7 do mesmo período do ano passado.

Lojas Renner (LREN3): + 7,26%