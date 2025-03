Ibovespa abre em leve alta em dia de cautela com tarifas

O mercado brasileiro inicia o pregão desta quarta-feira, 26 de março, com o Ibovespa subindo 0,2%, às 10h08, na faixa dos 132.566 pontos, num dia de maior cautela, com os investidores atentos ao cenário global, em especial às tarifas impostas por Donald Trump.

O presidente dos Estados Unidos afirmou que as tarifas comerciais previstas para 2 de abril “já estão definidas”, prometendo que o chamado “Dia da Libertação dos EUA” vai gerar empregos e receita.

Na terça-feira, 25, o índice fechou com alta de 0,57%, aos 132.068 pontos.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,2%, a 132.566 pontos

Dólar hoje: R$ 5,72, alta de 0,02%

No radar hoje

Nesta manhã, o Banco Central divulgou que a entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 9,30 bilhões em fevereiro, superando o teto da pesquisa feita pelo Broadcast, que estimava US$ 7,370 bilhões. Em janeiro, o IDP havia somado US$ 6,501 bilhões.

O país também registrou um déficit de US$ 8,758 bilhões na conta corrente em fevereiro, após um saldo negativo de US$ 8,655 bilhões em janeiro. O rombo foi menor do que a mediana da pesquisa do Broadcast, que indicava um déficit de US$ 9,0 bilhões.

Após o fechamento do mercado, a temporada de balanços segue com resultados de empresas como Equatorial, Simpar, Allied Gold, Tecnisa, Dasa, Oi, Americanas, CVC e IMC.

Mercados internacionais

Na Ásia, os mercados estavam mais otimistas com a possibilidade de flexibilização das tarifas americanas. O Nikkei, do Japão, subiu 0,65%, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, ganhou 1,08%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,60%, mesmo com a queda de 0,33% do CSI 300, na China continental.

Os mercados europeus abriram em queda nesta quarta-feira. O Stoxx Europe 600 caía 0,7%, com a maioria dos setores registrando perdas. O dia será agitado para os mercados financeiros do Reino Unido, com a “Declaração de Primavera” da Ministra das Finanças, Rachel Reeves, prevista para logo após o meio-dia no horário local.

Além disso, os dados oficiais mostram que a inflação do Reino Unido desacelerou ligeiramente para 2,8% em fevereiro.