Barclays reduz meta do S&P 500 e aponta pressão das tarifas de Trump

O Barclays revisou para baixo sua meta para o S&P 500 em 2025, reduzindo sua previsão de 6.600 para 5.900 pontos. Isso implica uma alta de apenas 0,3% em relação ao ponto de partida do índice no início do ano, de acordo com informações da CNBC.

O banco aponta que as crescentes tensões comerciais globais podem limitar os ganhos do mercado de ações neste ano. Segundo o estrategista Venu Krishna, o impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos a países como Canadá, México e China poderá desacelerar a atividade econômica dos EUA, embora ele não acredite que o país irá entrar em recessão.

No dia 2 de abril, a Casa Branca deve anunciar as tarifas recíprocas prometidas pelo presidente Donald Trump. Diante desse cenário, pesquisas recentes indicam que os consumidores e investidores estão preocupados com as perspectivas econômicas do país.

Krishna destaca que, dado o grande grau de incerteza quanto à política comercial, as estimativas para os lucros por ação do índice dependem da extensão e da gravidade das tarifas.

No cenário mais otimista apontado pelo o analista, o S&P 500 poderia atingir 6.700 pontos, colocando o índice em território recorde novamente; enquanto no cenário pessimista, a pressão das tarifas poderia levar o índice a cair até 4.400 pontos — uma redução de 25,2% em relação ao ponto de partida do S&P 500 no começo de 2025.

"Para o cenário otimista, assumimos que Trump reverterá as tarifas à medida que a oposição se intensifique, aliviando as tensões comerciais e os obstáculos ao crescimento macroeconômico", escreveu Krishna.

No cenário pessimista, o impacto das tarifas do Canadá, México, China e as tarifas recíprocas prejudicariam ainda mais o crescimento dos lucros do S&P 500, o que poderia levar o PIB dos EUA a encolher e o índice a cair para 4.400 pontos.

O analista estima que, no cenário otimista, a probabilidade é de 25%, enquanto no cenário pessimista, a probabilidade é de 15%.