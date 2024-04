Ibovespa abre em queda e segue na mínima do ano de olho em meta fiscal e tensões do Oriente Médio

O Ibovespa abriu em queda na sessão desta segunda-feira, 15, de 0,11%, aos 125.808 pontos. Na sexta-feira, 12, o principal índice acionário do Brasil atingiu a mínima do ano, encerrando a semana aos 125.946 pontos, com queda de 1,18%.

De olho nas movimentações políticas, o mercado acompanha hoje a divulgação, em Brasília, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), de 2025. O documento trará as prioridades e metas para o governo no ano que vem.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,11%, aos 125.808 pontos.

O que impacta o índice é o receio de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) possa cortar os juros somente em setembro e não mais em junho/julho como o mercado precificou há algumas semanas. Isso porque os dados da economia americana vieram mais fortes do que o esperado.

Na quarta-feira, 10, o Escritório de Estatísticas do Trabalho divulgou que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), principal medida de inflação dos EUA, registrou alta de 0,4% em março e, com isso, a alta acumulada nos últimos 12 meses ficou em 3,5%. Em fevereiro, o CPI havia avançado também 0,4%, e a inflação anualizada estava em 3,2%.

Tensões no Oriente Médio e petróleo

Somado a isso, no sábado, 13, o ataque do Irã a Israel instalou no mercado um certo pessimismo em relação ao futuro do preço do petróleo. O país é um grande produtor da commodity, o terceiro maior da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Com a entrada dele no conflito, o preço do barril pode ficar pressionado.

Entretanto, na manhã desta segunda, por volta das 10h30, tanto o preço do WTI como do Brent recuam, respectivamente, -0,67% a US$ 85,09/barril e -0,81% a US$ 89,72.

Bruno Cordeiro dos Santos da Stonex comenta que essa desvalorização reflete uma queda dos prêmios de risco relacionados à situação dos conflitos no Oriente Médio. “O mercado entende nesse momento que uma contra ofensiva israelense em meio aos ataques promovidos pelo Irã no sábado, elas não devem ocorrer no curto prazo.”

Segundo o especialista, há um entendimento na realidade de que essa contra ofensiva, caso ela exista, ela tende a ocorrer apenas no médio longo prazo. Caso, exatamente pelo fato de que o Irã já confirmou que essa era a resposta final do país em meio aos ataques israelenses contra uma embaixada do Irã na Síria observada nas últimas semanas.