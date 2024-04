Israel afirma ter interceptado 99% dos mísseis e drones lançados pelo Irã e avalia resposta militar

Netanyahu conversou por telefone com o presidente americano, Joe Biden, depois que o Irã atacou Israel, informou o gabinete do premier. Pouco antes do telefonema, os EUA já haviam reiterado o apoio "inabalável" a Israel frente aos ataques.

A missão iraniana na ONU, em resposta, alertou no X (antigo Twitter) que este "é um conflito entre o Irã e o regime israelense" e do qual o"s Estados Unidos DEVEM FICAR DE FORA!".

Ataque do Irã a Israel

O Irã realizou um ataque retaliatório contra Israel, lançando "dezenas de drones e mísseis" em direção ao território do Estado judeu, confirmaram a Guarda Revolucionária do Irã e as Forças Armadas israelenses neste sábado, marcando uma grande e perigosa escalada de tensões no Oriente Médio. Horas depois, a missão do Irã na ONU afirmou que a ofensiva foi uma resposta à agressão do regime sionista contra as instalações diplomáticas iranianas em Damasco, acrescentando que, com a ação deste sábado, "o assunto pode ser considerado concluído". É a primeira vez que Teerã lança um ataque direto, a partir de seu território, contra o Estado judeu.

Desde que um ataque atribuído a Israel contra o anexo consular da embaixada do Irã na Síria causou a morte de membros da Guarda Revolucionária, força de elite iraniana, Teerã fez várias ameaças de retaliação. Em reação à ofensiva deste sábado, os Estados Unidos prometeram "dar apoio à defesa de Israel contra o Irã". Após os disparos feitos de Teerã, o movimento libanês Hezbollah e os rebeldes houthis, do Iêmen, lançaram foguetes e drones contra Israel, em uma ação coordenada partindo de diferentes frentes do chamado Eixo da Resistência. Ainda não está claro, porém, quais foram seus alvos.