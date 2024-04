Ibovespa abre em queda e fica abaixo dos 128 mil pontos ainda impactado por CPI dos EUA

O Ibovespa, principal índice acionário do Brasil, abriu a sessão desta quinta-feira, 11, em queda. Mas não só ele, como todos as bolsas da Europa e Estados Unidos também começaram o dia em tom de pessimismo. Isso porque investidores reagem com cautela após a divulgação do índice índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês).

Ibovespa hoje

IBOV: -0,19%, aos 127.815,33 pontos

Ontem, o Escritório de Estatísticas do Trabalho divulgou que o indicador, principal medida de inflação dos EUA, veio acima do esperado. O CPI registrou alta de 0,4% em março e, com isso, a alta acumulada nos últimos 12 meses ficou em 3,5%. Em fevereiro, o CPI havia avançado também 0,4%, e a inflação anualizada estava em 3,2%.

O avanço pode impactar diretamente a decisão do Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) em manter a taxa de juros no mesmo patamar por mais tempo. Isso porque juros mais altos na maior economia do mundo, afetam as bolsas globais, que acabam penalizadas – em especial as de países emergentes como o Brasil.

Ainda de olho nas políticas monetárias internacionais, o Banco Central Europeu (BCE) também acaba de decidir manter suas taxas de juros inalteradas pela quinta vez consecutiva: sendo 4,5% (taxa de refinanciamento, a principal), 4% (taxa sobre depósitos) e 4,75% (taxa sobre empréstimos marginais).

A ata da reunião de março do Fed, divulgada ontem a tarde, também mostrou que os diretores já estavam frustrados com a inflação resistente antes mesmo do CPI de março, é o que aponta os analistas da Monte Bravo em relatório. “Os mercados futuros passaram a atribuir uma chance de 18% de corte em junto e, agora, a curva aponta um total de 40 p.b. de cortes em 2024, abaixo dos 75 p.b. que os diretores do Fed esperam neste ano.”