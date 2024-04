Ibovespa hoje: índice avança com apoio de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4)

O Ibovespa, principal índice acionário do Brasil, abriu a sessão desta terça-feira, 9, com uma leve alta. Apesar das incertezas sobre o futuro da Petrobras (PETR4), a companhia começou as negociações com alta de 0,30% para os papeis ordinários e 0,70% para os preferenciais.

O motivo pode ser a alta do petróleo lá fora, que chegou a bater seu maior nível de preço em cinco meses. Por volta das 8h15, o petróleo WTI era cotado a US$ 86,58 por barril, alta de 0,17%, enquanto o contrato do Brent subia 0,24% a US$ 90,60.

Nesta terça-feira, 9, de manhã, o mercado também repercute o Boletim Focus. Os analistas do Banco Central (BC) elevaram a expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB) pela 8ª semana seguida, para 1,90%. A inflação para 2024 também subiu, de 3,75% para 3,76%. Já as expectativas para o câmbio e Selic se mantiveram no mesmo patamar do boletim anterior: 9% (2024), 8,50% (2025), 8,50% (2026.

Outra ação que dá suporte à bolsa é Vale (VALE3), que abriu a bolsa com alta de 0,78%. Ontem a mineradora chegou a subir mais de 5% com a alta do minério de ferro. Nesta terça-feira, a commodity também valorizou, encerrando a sessão com alta de 5,63%, a 815,5 iuanes (112,73 dólares) por tonelada, maior nível desde 25 de março.

Na agenda da semana, na quarta-feira, 10, terá a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), um dos principais indicadores econômicos americanos, e da ata do Fomc (comitê de política monetária dos EUA).

Na Europa, na quinta-feira, 11, haverá a reunião do Banco Central Europeu (BCE) para decidir o rumo da política monetária por lá - e a expectativa é que as principais taxas de juros se mantenham inalteradas. Por aqui, destaque para a divulgação amanhã do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Ibovespa hoje