Ibovespa vira para queda com payroll muito abaixo das expectativas; dólar bate R$ 5,82

O Ibovespa abriu a sessão desta sexta-feira, 1º, em ligeira alta de 0,02% aos 129.767 pontos, mas logo virou para queda. Além das preocupações com o risco fiscal em relação ao Brasil, os investidores avaliam o payroll de outubro.

O consenso do mercado esperava a criação de 100 mil vagas de emprego em outubro, enquanto o Departamento do Trabalho divulgou a criação de apenas 12 mil vagas no setor privado não agrícola.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,30% aos 129.350 pontos

Em um primeiro momento, a criação fraca de novas fizeram a bolsa brasileira subir e o dólar cair, na esteira da forte queda dos treasuries de 10 anos dos EUA, que despencaram 1,43%, chegando em 4,224% na mínima do dia.

Entretanto, ao observar a taxa de desemprego divulgada junto com o payroll, os ânimos do mercado se acalmaram. Isso porque o dado se manteve estável, em 4,1%, nos EUA, com o número de desempregados fechando o mês em 7 milhões, o que mostra que o mercado de trabalho ainda está aquecido.

Outros dados importantes do mercado de trabalho divulgados ao longo da semana, como o relatório Jolts e ADP, reforçam a tese de que o mercado de trabalho ainda está em plena atividade. Com isso, o cenário se inverte: os juros de 10 anos dos EUA dólar passou a cair, o que puxou o dólar para cima e a bolsa brasileira para baixo.

Com isso, as apostas para o corte de juros nos EUA não mudaram. Após a divulgação do payroll, a plataforma FedWatch, do CME Group, ainda apontava que grande parte do mercado (99,8%) espera um corte em 0,25 pontos percentuais (p.p.), enquanto apenas 0,2% precifica um corte de 0,50 p..

Dólar hoje

A frustração com os dados de emprego dos Estados Unidos, como citado, também impacta o dólar, que opera em alta de 0,68%, sendo negociado a R$ 5,821. Na última sessão, a divisa americana subiu 0,31% aos R$ 5,781 - um dos maiores níveis de fechamento desde 2021.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

Até o dia 1º de novembro (sexta-feira), o horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, e o after market entre 17h30 e 18h. As negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.

Já a partir do dia 4 de novembro (segunda-feira), o fechamento da bolsa ocorrerá uma hora mais tarde. As negociações serão das 10h às 18h, seguindo o horário de verão dos Estados Unidos, com o after market operando das 18h25 às 18h45. O horário da pré-abertura e do início seguem iguais.