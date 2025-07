IBM cresce 8% no 2º tri, mas desempenho fraco em software pressiona ações

A gigante de tecnologia IBM divulgou na noite de quarta-feira, 23, resultados acima do esperado para o segundo trimestre.

O lucro ajustado por ação foi de US$ 2,80, superando a projeção de US$ 2,65, segundo dados da FactSet publicados pelo Wall Street Journal.

A receita subiu 8% na comparação anual, para US$ 17 bilhões, também acima do consenso de mercado. O lucro líquido reportado alcançou US$ 2,19 bilhões, ou US$ 2,31 por ação, frente aos US$ 1,83 bilhões registrados no mesmo período de 2024.

O desempenho foi impulsionado pela divisão de infraestrutura, que cresceu 14% no trimestre e alcançou US$ 4,14 bilhões em receita. O avanço foi puxado pela estreia do novo mainframe z17, voltado a grandes bancos e varejistas. Segundo o CFO Jim Kavanaugh, essa foi a maior estreia da história de um mainframe da companhia.

A área de consultoria, que vinha crescendo em ritmo mais lento, também superou as projeções. A receita do segmento avançou 3%, para US$ 5,31 bilhões, acima da estimativa de US$ 5,16 bilhões, segundo informações da CNBC.

Software decepciona

Apesar dos números sólidos no consolidado, o mercado reagiu mal ao desempenho da divisão de software, considerada estratégica na transformação da IBM.

A receita do segmento cresceu 10%, para US$ 7,39 bilhões, mas ficou abaixo da expectativa de US$ 7,43 bilhões, conforme analistas ouvidos pelo StreetAccount. A margem bruta foi de 83,9%, levemente abaixo dos 84% estimados.

A performance aquém do esperado gerou dúvidas sobre a sustentabilidade do crescimento da área no segundo semestre, segundo a Bloomberg.

Com a frustração, as ações da IBM chegaram a cair 6% no after hours. Até o fechamento da véspera, os papéis acumulavam alta de 28% no ano, encerrando o pregão cotados a US$ 282,01.

Aposta na inteligência artificial

A IBM informou que sua carteira de projetos em inteligência artificial soma hoje US$ 7,5 bilhões, com US$ 1,5 bilhão adicionados apenas no segundo trimestre. Cerca de 80% desse volume vem da área de consultoria; o restante, da divisão de software.

Como parte da estratégia para reforçar sua presença em IA, a empresa anunciou a aquisição da Hakkoda, consultoria especializada em dados e inteligência artificial.

“Embora não seja um fator dominante, as tensões geopolíticas estão fazendo com que alguns clientes adotem uma postura mais cautelosa”, afirmou o CEO Arvind Krishna.

Projeções mantidas

Para o restante de 2025, a IBM manteve a projeção de crescimento de pelo menos 5% na receita em moeda constante e reiterou a expectativa de geração de caixa acima de US$ 13,5 bilhões.

A companhia também elevou em 1 ponto percentual a estimativa de margem operacional antes de impostos, segundo o Wall Street Journal.

O CFO destacou que parte dos contratos com o governo dos EUA, antes suspensos, já foram retomados e avaliou que o ambiente regulatório está mais favorável a operações de fusão e aquisição.