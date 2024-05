Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) disparam mais de 10% após anúncio de parceria para voos no Brasil

Os papéis da Gol (GOLL4) e da Azul (AZUL4) dispararam mais de 10% ao longo da manhã desta sexta-feira, 24, após o anúncio do acordo de cooperação comercial que irá conectar ambas malhas aéreas no Brasil por meio de um codeshare. Investidores reagem bem ao anúncio, fazendo as ações da Gol subirem 19,04% cotadas a R$ 1,50 na máxima do dia, enquanto as da Azul valorizaram 10,35% cotadas a R$ 10,87 no melhor momento intraday, a colocando como a maior alta do dia.

Para os analistas do Bradesco BBI, o codeshare pode ser um novo passo em direção a uma potencial fusão entre as duas empresas. "Esse acordo parece mais robusto em comparação com aquele assinado entre a Azul e Latam Airlines Group em agosto de 2020, dado que não envolvia os programas de fidelidade e era restrito a 64 rotas domésticas", comentam os analistas.

Entretanto, os especialistas destacam que seguem preferindo a Azul em relação à Gol, pois acreditam ser provável que os acionistas minoritários da Gol sofram uma diluição massiva de suas ações devido à conversão de dívida em ações.

O BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) também traz uma visão positiva sobre a parceria, com os analistas acreditando que o acordo representa uma oportunidade para ambas as companhias devido às suas forças complementares de rede, o que potencialmente pode aumentar a demanda. "A Gol foca principalmente nas principais rotas do Brasil, enquanto a Azul está bem estabelecida nas rotas secundárias. Essa sinergia pode melhorar a cobertura de mercado das duas empresas", pontuam.

O BTG Pactual também enfatiza que reconhece a interpretação de alguns investidores sobre o codeshare apontar para um passo em direção a uma fusão, mas afirmar parecer prematuro ainda essa conclusão. "De modo geral, continuamos vendo uma possível fusão e aquisição como uma transação altamente complexa, especialmente em termos de aprovação antitruste."

Como vai funcionar a parceria entre Gol e Azul?

O acordo de codeshare permite que as duas companhias compartilhem determinadas rotas domésticas no Brasil, o que significa que passageiros de uma companhia poderiam voar em rotas operadas pela outra, ampliando as opções de destinos oferecidas por ambas as empresas. A parceria entra em vigor no final de junho.

Juntas, as empresas possuem atualmente cerca de 1,5 mil decolagens diárias. Com o acordo, 2,7 mil oportunidades de viagens com apenas uma conexão serão criadas. O acordo envolve também os programas de fidelidade, permitindo que membros do Azul Fidelidade e do Smiles acumulem pontos ou milhas no programa de sua escolha ao comprar os trechos inclusos no codeshare.

"Com a malha altamente conectada da Azul servindo a maioria das cidades no Brasil e a forte presença da Gol nos principais mercados brasileiros, nossas ofertas complementares vão oferecer aos clientes a mais ampla gama de opções de viagem", disse Abhi Shah, Presidente da Azul.

"A Gol e a Azul sempre estiveram comprometidas em expandir o mercado de aviação brasileiro. Este acordo de codeshare vai proporcionar aos clientes acesso a ainda mais opções para viajar pelo nosso país. A Gol já oferece mais de 60 acordos comerciais diferentes com muitas companhias aéreas parceiras globais e estamos ansiosos para expandir esse benefício dentro do Brasil também", disse Celso Ferrer, CEO da Gol.