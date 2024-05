Gerdau tem lucro líquido de R$ 1,245 bi no 1º trimestre de 2024

A Gerdau registrou lucro líquido de R$ 1,245 bilhão no primeiro trimestre de 2024, queda de 47,9% em relação ao mesmo período de 2023. Na comparação com os três meses imediatamente anteriores, a siderúrgica conseguiu recuperação de 70,1%, informou a empresa em seu balanço divulgado nesta quinta-feira, 02.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Gerdau atingiu R$ 2,813 bilhões e caiu 34,9% na comparação anual, mas o resultado foi 38% superior no intervalo trimestral.

A margem Ebitda da siderúrgica no período foi de 17,4%, 5,5 pontos porcentuais menor na comparação anual, mas 3,5 pontos porcentuais superior na relação trimestral.

No relatório de resultados, a Gerdau informou que a melhora na rentabilidade sequencial reflete a retomada dos volumes de vendas, principalmente na operação da América do Norte, bem como uma maior participação de vendas domésticas no Brasil.

"Além disso, a companhia segue implementando uma série de iniciativas para adequar sua estrutura ao cenário atual de negócios", afirmou a Gerdau.

A receita líquida da Gerdau no período de janeiro a março de 2024 totalizou R$ 16,210 bilhões, queda de 14,1% em relação ao mesmo período de 2023, mas 10,2% superior quando comparada sequencialmente.