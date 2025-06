Gerdau fecha captação de US$ 650 milhões em bonds, dizem fontes

A Gerdau (GGBR4) anunciou a aprovação de uma oferta pública de títulos de dívida emitidos pela sua subsidiária Gerdau Trade, com o objetivo de levantar US$ 650 milhões, disseram analistas que acompanham o setor a EXAME. O montante obtido com a emissão será destinado a recompra de bonds em circulação e para fins corporativos gerais, visando otimizar a estrutura de capital da companhia e garantir maior flexibilidade financeira para suas operações e expansão.

A emissão será regida pela U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e ocorrerá no mercado externo.

Oferta de Recompra e Estrutura de Garantias

A Gerdau Trade também iniciou uma oferta de recompra de notes em circulação, com cupom de 4,875% e vencimento em 2027, visando reduzir a dívida da companhia. A recompra está condicionada à precificação dos novos bonds e será regida pelos mesmos parâmetros que a emissão. Os bonds emitidos contarão com garantias da Gerdau S.A., Gerdau Açominas S.A. e Gerdau Aços Longos S.A., aumentando a segurança da operação e tornando-a mais atrativa para os investidores.

A taxa de juros da nova emissão foi fixada 1,4% acima dos Treasuries, sendo mais baixa do que o valor inicial indicativo de 1,7%. Isso reflete uma demanda positiva por parte dos investidores, destacando a confiança no modelo de negócios da Gerdau e na estabilidade do grupo.

Estratégia de Reorganização Financeira

A emissão de bonds e a recompra de títulos fazem parte da estratégia da Gerdau de reorganizar sua estrutura financeira e otimizar o uso de capital.

A operação visa garantir maior flexibilidade para a companhia, permitindo-lhe aproveitar novas oportunidades de crescimento, especialmente em setores de siderurgia e energia. A gestão eficiente de sua dívida coloca a Gerdau em uma posição vantajosa para enfrentar desafios no mercado e continuar a expansão de suas operações no Brasil e no exterior.

A operação da Gerdau ocorre no mesmo dia em que o Tesouro Nacional anunciou um mandato de emissão de títulos em dólares no mercado internacional. Essa emissão inclui o lançamento de um novo benchmark de 5 anos, com vencimento em 2030, além da reabertura do Global 2035. A movimentação do Tesouro reflete a estratégia do governo para ajustar os vencimentos da dívida externa e otimizar o perfil da dívida pública.

Com a emissão de bonds e a recompra de títulos, a Gerdau S.A. reforça seu compromisso com a gestão eficiente de capital e com o fortalecimento de sua posição no mercado global. Ao ajustar sua estrutura de dívida e garantir acesso a fundos mais baratos, a companhia poderá se focar em expansão e investimentos em novas oportunidades, mantendo-se competitiva em um mercado em constante evolução.