Gafisa (GFSA3): Esh Capital quer suspensão de direitos de Tanure até edital de OPA ser publicado

A Esh Capital, com mias de 17% do capital votante da Gafisa, enviou à empresa um pedido de convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar sobre a suspensão de direitos políticos do investidor Nelson Tanure e de fundos e pessoas ligadas a ele até que seja publicado um edital de oferta pública de aquisição (OPA) .

O artigo 44 do estatuto da empresa define que uma OPA deve ser realizada quando um acionista relevante atingir "participação direta ou indireta igual ou superior a 30% do total de ações de emissão da companhia".

Segundo a Esh, Tanure exerce o controle da companhia por meio de veículos geridos ou administrados pela Planner, MAM Asset, Trustee e pelo Banco Master, que, em conjunto, teriam ao menos 44,33% do capital social da Gafisa.

A Esh sustenta que uma OPA de 100% das ações da Gafisa deveria ter sido feita pela Gafisa em razão do descumprimento do estatuto social da Gafisa.

O pedido de convocação de AGE ocorre após os acionistas da Gafisa rejeitarem as propostas da Esh Capital postas na ordem do dia em assembleia realizada na segunda-feira, 9. Entre as pautas a serem votadas estavam a destituição de todo o Conselho Fiscal e de Adminstração, além da responsabilização de administradores por supostos atos ilícitos praticados entre 2019 e 2021.

De acordo com a Esh, para evitar a aprovação das propostas na AGE realizada, "Tanure, por interpostas pessoas jurídicas e fundos de investimento, foi ao mercado e iniciou a compra desenfreada de ações de emissão da Gafisa, o que, inclusive, ensejou na disparada de cerca de 400% do preço do papel". Com isso, ainda segundo a Esh, Tanure chegou a alcançar participação acionária "possivelmente" superior a 50%.

Posição da Gafisa

A Gafisa informou por meio de nota que, em consulta à sua base acionária, "não confirmou nenhuma das informações divulgadas pelo acionista em questão". "Mais uma vez, a atuação da Esh Capital tem como único propósito desinformar o mercado e satisfazer os seus próprios interesses", afirmou a empresa. A Gafisa ainda informou que "ratifica as medidas que já adotou e continuará a adotar para preservar os interesses de todos os seus mais de 39 mil acionistas".