GPA dispara 8% e Eletrobras fica na lanterna do Ibovespa

A maior alta do Ibovespa nesta terça-feira, 10, é do Grupo Pão de Açúcar (GPA - PCAR3), que disparou mais de 11% na máxima do dia. O conselho de administração da empresa aprovou na noite de ontem a separação da de sua controlada, o grupo colombiano Éxito, nos moldes do que foi feito com o Assaí Atacadista (ASAI3) no começo do ano passado.

O objetivo é destravar valor para o GPA – e os acionistas devem sair beneficiados da operação. O mercado gostou da proposta e os papéis chegaram a disparar mais de 11% na máxima hoje.

Na outra ponta do índice, a Eletrobras (ELET6) ficou com a lanterna do Ibovespa com um dia de ruídos no setor elétrico.

Três torres de transmissão de energia elétrica foram derrubadas e outras estruturas ficaram danificadas nesta segunda-feira, de acordo com informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os casos ocorreram no Paraná e em Rondônia. Boletim da agência reguladora fala em "vandalismo" e "sabotagem" na queda das linhas.

“A intenção é avaliar se há relação com os atos bolsonaristas em Brasília, com rumores de sabotagem das linhas de transmissão. Mas são ruídos que ainda precisam ser analisados”, avalia Marcelo Boragini, sócio da Davos Investimentos e especialista em renda variável.

Não houve suspensão no fornecimento de energia, mas os papéis do setor sofreram na bolsa.

Eletrobras ( ELET6 ) : - 1,84%

CPFL Energia (CPFE3) : - 1,37%

LEIA TAMBÉM