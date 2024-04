Fusão da 3R Petroleum, Petrobras descobre petróleo e CPI dos EUA: os assuntos que movem o mercado

Os mercados internacionais e o local operam com otimismo na manhã desta quarta-feira, 10. Nos Estados Unidos, Europa e Brasil todas as bolsas sobem no pré-mercado. A exceção ficou com o mercado da Ásia, que fechou em queda após a Agência Fitch rebaixar a perspectiva do rating soberano chinês.

Hoje é dia de divulgação de indicadores econômicos por aqui e nos EUA. Às 9h, será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no Brasil, enquanto nos Estados Unidos, às 9h30, haverá a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

Na Europa, haverá amanhã, quinta-feira, 11, a reunião do Banco Central Europeu (BCE) para decidir o rumo da política monetária por lá - e a expectativa é que as principais taxas de juros de mantenham inalteradas.

Fusão 3R Petroleum (RRRP3) e Enauta (ENAT3)

A 3R Petroleum (RRRP3) anunciou ao mercado, por meio de fato relevante publicado na noite desta terça-feira, 9, que assinou o memorando de entendimento para encaminhar a fusão com a Enauta (ENAT3).

De acordo com o documento, a proposta prevê a incorporação da totalidade das ações de emissão da Enauta pela 3R, com a atribuição, aos acionistas da Enauta, de ações ordinárias de emissão da 3R.

“Como resultado da Incorporação de Ações, e previamente à implementação do Roll-Up abaixo descrito, a nova composição do capital social da 3R será de 53% (cinquenta e três por cento) dos acionistas da 3R e 47% (quarenta e sete por cento) dos acionistas da Enauta”, informou no fato relevante.

CPI dos EUA

O mercado aguarda a divulgação, na manhã desta quarta, do CPI dos Estados Unidos. Em fevereiro, o indicador subiu 0,4% ante janeiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Trabalho. Apenas o núcleo do CPI, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, também avançou 0,4% na comparação mensal de fevereiro, superando o consenso do mercado, de ganho de 0,3%.

O CPI é um dos principais indicadores da inflação americana e podem dar um norte sobre os caminhos do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) sobre a política monetária. No final do ano passado, os investidores esperam um corte na taxa de juros já em maio. Depois, as estimativas mudaram para julho/julho. Agora, se fala em corte somente no segundo semestre.

Descoberta de petróleo por Petrobras (PETR4)

Também na noite de terça-feira, 9, a Petrobras (PETR4) informou, por meio de comunicado ao mercado, que descobriu uma acumulação de petróleo em águas ultra profundas da Bacia Potiguar, no poço exploratório Anhangá.

O poço está situado próximo à fronteira entre os estados do Ceará e Rio Grande do Norte, a cerca de 190 km de Fortaleza e 250 km de Natal, em profundidade d’água de 2.196 metros, na Margem Equatorial brasileira.

Segundo a estatal, esta é a segunda descoberta na Bacia Potiguar em 2024 e foi precedida pela comprovação da presença de hidrocarboneto no Poço Pitu Oeste, localizado a cerca de 24 km de Anhangá.

De acordo com a Petrobras, as atividades exploratórias na Margem Equatorial representam mais um passo no compromisso da companhia em buscar a reposição de reservas e o desenvolvimento de novas fronteiras exploratórias que assegurem o atendimento à demanda global de energia durante a transição energética.

Confira as últimas notícias de Invest