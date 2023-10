Na GetNinjas, REAG vai de all in

Após semanas montando posição para influenciar o comando da GetNinjas, a REAG foi de all in. A gestora acaba de anunciar que chegou a participação de pouco mais de 25%, batendo na cláusula de poison pill que dispara uma oferta por todo o capital da empresa, e pediu a convocação de uma asssembleia para destituir todo o conselho da companhia.

O anúncio vem no mesmo dia em que a GetNinjas divulgou um fato relevante questionando se a REAG – até então com 24% do capital -- estaria atuando em conjunto com a Arc Capital, fundo que comprou 17% da startup de serviços domésticos na última semana. Se estivessem atuando como um grupo único, argumentou a empresa, precisariam fazer uma oferta pública de aquisição.

Em comunicado divulgado há pouco, a REAG afirma que “não possui e não executou qualquer acordo e/ou contrato com outros acionistas da Companhia regulando o exercício do direito de voto ou à compra e venda de valores mobiliários emitidos pela companhia”.

A disposição de fazer a oferta pública de aquisição (OPA) é um plot twist numa novela que vem se arrastando há quase um mês.

Tudo começou quando a GetNinjas propôs uma redução de capital de R$ 270 milhões, praticamente o mesmo valor de mercado da companhia, para devolver aos acionistas boa parte dos recursos captados no IPO e que estavam parados no caixa – num valor equivalente a R$ 4,40 por ação.

A operação precisa ser aprovada por uma assembleia convocada para o próximo dia 23.

A REAG entrou com uma forte força compradora nos dias seguintes, e declarou o objetivo de barrar a redução de capital. O objetivo declarado da gestora é montar um ecossistema de negócios em torno da GetNinjas, usando parte do caixa para comprar startups de gestão de condomínios e adquirência das quais é acionista -- o que fez a GetNinjas questionar um possível conflito de interesses.

O fundador de GetNinjas Eduardo LHotellier chegou a aumentar sua participação, de 18% para 20% das ações, numa tentativa de formar base para conter o avanço da REAG, passar seu plano na assembleia e se manter à frente da companhia.

Na semana passada, outra gestora, a Arc Capital começou a comprar papéis da GetNinjas, e chegou a 17% do capital – lançando uma bidding war que levou os papéis da startup a marcarem alta de até 10% nas máximas da cotação na segunda-feira, antes de desabarem nos pregões seguintes.

Pelo estatuto da GetNinjas, o preço a ser pago na OPA é a média ponderada dos últimos 30 pregões, cerca de R$ 4,52 por ação. Hoje, os papéis fecharam o dia a R$ 4,20.