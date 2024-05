Focus, balanço de BB Seguridade, Itaú, e falas de dirigentes do Fed: os assuntos que movem o mercado

O mercado internacional e local opera com otimismo nesta segunda-feira, 6. Ainda na esteira de dados do mercado de trabalho americano mais fraco do que o esperado, os índices futuros dos Estados Unidos sobem, enquanto na Europa as bolsas abriram em alta. Na Ásia, o mercado também fechou majoritariamente com valorização. Por aqui, às 8h40, o Ibovespa futuro subia mais de 1%.

Boletim Focus

O Banco Central (BC) divulgou, às 8h30, o Boletim Focus desta semana. Entre os principais destaques, houve a revisão da Selic para 2024 de 9,50% para 9,63%. Já a taxa de 2025 passou de 9% para 9,50%, enquanto a de 2026 passou de 8,63% para 8,75%.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) também teve alteração: de 3,73% para 3,72% (2024) e 3,60% para 3,64% (2025). O IPCA de 2026 se manteve em 3,50%. A projeção do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 saltou de 2,02% para 2,05%, enquanto a de 2025 e 2026 se mantiveram em 2%.

BB Seguridade (BBSE3)

De olho na temporada de balanços, o mercado acompanha hoje a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2024 do BB Seguridade (BBSE3), que saiu agora pela manhã, e Itaú (ITUB4), Vivara (VIVA3), Grupo Vamos (VAMO3), Rede D’or (RDOR3), Enauta (ENAT3) e Tim (TIMS3), após o fechamento da sessão.

O BB Seguridade (BBSE3) reportou lucro líquido de R$ 2,023 bilhões no período, 10,4% maior do que o registrado em igual período do ano anterior. As receitas operacionais ficaram em R$ 2,016 bilhões, um aumento de 9,81% em comparação ao 1T23. O lucro por ação foi R$ 1,02 ante os R$ 0,92 do primeiro trimestre de 2023.

Falas de presidentes locais do Fed

Após um payroll (taxa de emprego dos Estados Unidos) vir mais fraco do que o esperado, investidores agora acompanham movimentações do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) que podem dar novos indícios sobre quando começa o corte de juros por lá.

O relatório do payroll, publicado na sexta-feira, 3, pelo Departamento do Trabalho do país, mostrou que a economia dos Estados Unidos criou 175 mil empregos em abril, frente às expectativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de 225 mil postos de trabalho.

O número gerou otimismo no mercado, pois mostra uma desaceleração da economia, o que pode auxiliar na inflação e, consequentemente, na redução dos juros. Hoje, o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, e o presidente do Fed de Nova York, John Williams, discursam às 13h50 e às 14h (horário de Brasília), respectivamente.